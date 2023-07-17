شكرا لقرائتكم خبر عن هانى محروس يطرح أغنية "باب الطيابة" لأحدث اكتشافاته نورهان المرشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس الموسيقى هانى محروس عن أحدث اكتشافاته الغنائية وهى المطربة الصاعدة "نورهان المرشدى" من خلال أول أغانيها بعنوان "باب الطيابة"، والتي أطلقها تحت عنوان "يا وجع الوجع نفسى اتقطع"، الاغنية من كلمات مصطفى حسن، والحان مصطفى العسال، وتوزيع اماديو، وهندسة صوتية هانى محروس، لتكون أول أغانى نورهان على الساحة الغنائية.

لم تكن نورهان المرشدى أول اكتشافات هانى محروس، حيث قدم المطرب مصطفى حجاج خلال السنوات الماضية، وحقق نجاحاً كبيراً باول أغنيه وهى "يابتاع النعناع"، كما قدم العديد من الأعمال الغنائية منها اغنية سطلانة وأبويا قاللى وهى ديو بين مصطفى حجاج ورضا البحراوى ، وغيرها من الاعمال .

وكتب هاني محروس، عبر حسابه على الفيس بوك رسالة دعم لنورهان قائلاً: "أنا مش هطول عليكم كل سنة وانتم طيبين، أنا عايز أقولكم ان دي بنتي الجديدة فنياً أنا عايز كل أصحابي وإخواتي اللي دايماً في ضهري وبيحبوني يدعموها ويسمعوها وان شاء الله ما أخيبش ظنكم في المشروع الحلو ده ".

جدير بالذكر أن هاني محروس، احتفل مؤخرًا بنجاح أغنية "سطلانة"، وذلك بعد أن تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، وذلك عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال إفريقيا.

أغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس.