شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان: لن أعمل على أفلام جديدة حتى نهاية الإضراب فى هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج العالمى كريستوفر نولان أنه لن يعمل على المزيد من الأفلام إلا بعد انتهاء إضرابات هوليوود، وذلك لعد أن انسحب فريق الممثلين في فيلم نولان الجديد Oppenheimer من العرض الأول في المملكة المتحدة في اللحظة التي بدأ فيها إضراب الممثلين.

وكان قد صوت المجلس الوطني لـ SAG-AFTRA (نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والراديو) - أكبر اتحاد في هوليوود، والذي يمثل 160 ألف ممثل وفناني، بالإجماع على الإضراب، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

كانت SAG-AFTRA تسعى إلى تحسين الأجور وظروف العمل في عصر المنصات، بينما كانت هناك مفاوضات أخرى تتعلق بالضمانات ضد الاستخدام غير المنظم للذكاء الاصطناعي في الصناعة.

لذلك تم إيقاف الآلاف من إنتاجات هوليوود مؤقتًا حاليًا، وناقش نولان معنى الإضراب في مقابلة مع بي بي سي نيوز، قائلاً: "الأمر لا يتعلق بي، وبالتأكيد، لم أعمل على أن أفلام جديدة حتى نهاية الإضراب، ومن المهم جدًا أن يفهم الجميع أنها لحظة أساسية جدًا في العلاقة بين العاملين وهوليوود".

يركز " Oppenheimer" على عالم الفيزياء النظرية الأمريكي جيه.روبرت أوبنهايمر، الذي قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التي أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200000 مدني ياباني بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح " Oppenheimer " في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وستصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.