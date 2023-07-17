شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصري "عيسى" فى مهرجان "لوكارنو السينمائي الدولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان "لوكارنو السينمائي الدولى" في دروته الـ 76، عرض الفيلم المصري "عيسى" للمخرج مراد مصطفى، وذلك ضمن اختيارات عروض قسم "Academy Screenings" والتى هي جزء من البرنامج الرسمى للمهرجان.

وكان اختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم عيسى للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ 45 من المهرجان والمقرر إقامتها في الفترة بين 15 وحتى 24 نوفمبر المقبل.

عيسى الفيلم القصير الرابع للمخرج مراد مصطفى والذي تم قبوله مؤخرا في أكاديمية لوكارنو، وهو المخرج الذي يواصل الهدف الذى بدأه فى أعماله السابقة من أجله، وهو الحكى عن غير المصريين وتحديدًا الأفارقة اللى بيعيشوا في مصر.

فيلم عيسى، يتتبع قصة مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.