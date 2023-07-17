شكرا لقرائتكم خبر عن نور تسرق قلب وأموال شادى في الحلقة السابعة من مسلسل "ريفو 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول مريم " ركين سعد" في الحلقة السابعة من ريفو 2، الوصول لحقيقة كيف اتوفى شادى " أمير عيد"، مؤسس باند ريفو ولماذا يخفى جميع أفراد الفريق الحقيقة عنها.

وطلبت مريم "ركين سعد" مقابلة صالح غباشى من أجل أن تسأله عن شادى و ريفو ويقابلها في العجمى عند مكان summer nights الذى كان يمتلكه فى التسعينيات، ويغنى فيه ريفو وقال لها إنه استفاد من ريفو في حفلات العجمى وآخر مرة تحدث معهم في 28 أغسطس 1998، وأنه أعطاهم أموالهم وحكى لها أن حسن فخر الدين "محسن محيى الدين" ساعد شادى كثيرا وأعطى له شيك بالأموال التي وعده به شادى وأن نور "ميران عبد الوارث" حبيبته سرقة أموال و قلب شادى و عرف أنها سفرت وكانت تقرب من شادى فقط بعد معرفتها أن والده حسن و حاولت الاستفاده منه لذلك سرقة أمواله و قلبه لأنه وقع في حبها.

ويعرض مسلسل ريفو 2، حصريا عبر منصة watch it و بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.