شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يطرح أحدث أغنياته "الوردة ارتاحت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم الاماراتى حسين الجسمى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الوردة ارتاحت"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهير بـ "فزاع"، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم.

طرح الفنان حسين الجسمى، مؤخراً، أغنية بعنوان "بلبطة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تتناسب مع أجواء الصيف، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضرى.

وطرح النجم حسين الجسمي أيضاً، أغنية بعنوان "يا خبر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل، هندسة الصوت هاني محروس.

ولم يغفل أن يضع بصمته باللهجة المصرية كعادته، حخيث طرح حسين الجسمى أغنية "أستاذ في الدنيا"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.