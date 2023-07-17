شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "والله أبدا" 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "والله أبدا"، يوم الخميس 20 يوليو الجارى، وذلك استكمالاً لطرح أغنياته في موسم الصيف.

وأحيا النجم عمرو دياب حفلا كبيراً مؤخراً، في الساحل الشمالى وسط حضور جمهوره وعشاقه ومجموعة من الفنانين المتواجدين هناك على رأسهم هالة صدقى ونسرين أمين ومى سليم شيكو وأخرون، وتألق الهضبة بمجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة الذى أشعل بها أول حفلاته الصيفية خاصة أن الحفل كان يتضمن العديد من المفاجآت، أول تلك المفاجآت ارتداء الملابس البيضاء في الحفل وهو نوع جديد أدخله عمرو دياب على حفلات الساحل وكان أول من يقدم حفل غنائى يرتدى رواده ملابس بيضاء.

وقدم "الهضبة" عددًا من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل الحضور، منها "يا أنا يا لأ، ده لو اتساب، بحبه، أنت الحظ، وياه، شكرًا من هنا لبكرة، حبيبي يا نور العين بالعين"، بالإضافة إلى بعض أغانى البومه الجديد

ويعيش عمرو دياب انتعاشة فنية خلال الفترة المقبلة وأعلن عن احيائه لعدد من الحفلات الغنائية أبرزها حفله الغنائي في 11 أغسطس في الساحل الشمالى، كما يقدم حفلا غنائيا فى بيروت يوم 19 أغسطس المقبل.

وطرح الهضبة عمرو دياب مؤخراً، أغنيته الأولى على طريقة الدويتو مع نجله "عبدالله" بعنوان "ياليل" والتي تصدرت محرك البحث جوجل والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب طرحه أغنية على طريقة السينجل بعنوان "قولي اسمي" والتي تتصدر أيضًا العديد من القوائم الغنائية لعدد من المنصات الرقمية.