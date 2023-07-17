حسين الجسمي يطرح "الوردة ارتاحت" على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان حسين الجسمي، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "الوردة ارتاحت"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية "الوردة ارتاحت" من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم، وتقول كلماتها:" إذا طاحت الوردة من يدينك

اتركها لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت

وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها

أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت

ولا تقتفي لك فرصة

ما أنت مدركها

تصبر ترى فرصتك للحين

ما تاحت وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها

إخذها عوض في فرصة قبلها راحت

غيوم السما وسط السما بيد سامكها

ما هو شرط تمطر لك

لو بروقها لاحت

نفوس الرجال النخوة

اللي تحركها

لو صدورها بأسرار ما بعد باحت

ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس للعفيفة إذا صاحت ".

آخر أغنيات حسين الجسمي

أغنية "يا خبر" من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان وليد سعد، وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر هاني محروس.

وتقول كلماتها: “أنا كنت فاكر مفيش كده.. بس طلع في كل اللي قلت مفيش منّه هو معدّيه هودّي وشّي م الحب فين وأنا اللي لسّه لحد يومين طلّعت فيه كل العِبر ياخبر.. ياخبر ياخبر ياخبر سهّاني واتسحّب بشويش بعد أمّا عدّيت سن الطيش رجعت أعيشه على كَبَر ياخبرياخبر ياخبر ياخبر أنا عامةً.. قلبي اتفتن.. وخلاص كلام العين فتن واقع في حبه وكان مالي.. لاقادر أتوّهه من بالي ولاعارف أكتّم ع الخبر ياخبر.. حاولت أجرّب حِيَلْ كتير بس النتيجة صفر كبير زمن المكابرة خلاص جَبَرْ ياخبر ياخبر ياخبر.. ياخبر رمالي لقطة من سحره دُبت سقاني نقطة من بحره دُخت طِلِع الجنان المُعْتبَر ياخبر”.

"ألمح له" جديد حسين الجسمي

وطرح حسين الجسمي، آخيرًا أغنية بعنوان "ألمّح له" وهي من كلمات: أحمد أشرف المطري، ألحان: عبدالله آل سهل، وتقول كلمات الأغنية: "ألـمّح له ولكن قلبه ما يفهم ألـمّح له ولا حَس اني به مهتم ألـمّح له ولأني قادر أتكلم متى يوصل له احساسي ويعرف إني به مغرم !؟ خذوني له قلبي مشتهي وصله خذوني له أنا ما اليق الا له خذوني له وغيره ما اتنازل له ولو حطوا القمر والشمس في يدّي سواه ما اقبل مُنى عيني تناظر عينه بعيني منى عيني يلاقي جنته فيني تعبت اخفي شعوري بيني وبيني متى يسمعني واحكي له .. ضياعي في تفاصيله أحس انّه عَوض مِن ربي لي خبّاه هو الجنّة و به كل اللي اتمناه و بي مِنّه وبه مِنّي شَبَه محلاه وتلميحاتنا في الحب لذة تحبس الأنفاس" .