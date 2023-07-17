شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم منع عرض Barbie في مصر بعد تأجيل طرحه ليوم 31 أغسطس؟.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تغيير موعد طرح فيلم Barbie من يوم الأربعاء المقبل، الذى سيوافق 19 يوليو الجارى، إلى الخميس 31 أغسطس المقبل، في دور العرض المصرية، على أن يطرح يوم 21 يوليو الجارى بـ دور العرض الأمريكية، ودور العرض حول العالم.

وإلى الان لم تكشف أي أسباب إلى تغيير موعد طرح فيلم Barbie الذى ينتظره فئة كبيرة من متابعى السينما العالمية، ألا أن التأجيل يثير التساؤلات حول إمكانية منع عرض العمل في دور العرض المصرية، بسبب ما يحتويه العمل من مشاهد +18، وذلك بعد أن قررت الجهة المسئؤلة في السعودية منع عرض العمل في دور العرض السعودية.



barbie

و تشير التوقعات الجديدة من The Hollywood Reporter إلى أن Barbie يمكن أن يحقق فى الأسبوع الافتتاحىبين 70 و 80 مليون دولار، وأشاد نقاد عالميون بفيلم Barbie المنتظر، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكي للغاية"، من المقرر طرح الفيلم الجديد بدور العرض حول العالم يوم 21 يوليو الجارى، وستصل مدته إلى 114 دقيقة، على أن تقوم ببطولته النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، بعد العرض الصحفى لـ فيلم Barbie، حصل على التعليقات الإيجابية إلى حد كبير العمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من ScreenRant: " Barbie فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

أما أحداث فيلم Barbie، تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.