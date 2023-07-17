شكرا لقرائتكم خبر عن عمر اليوزبكي يشارك في مسرحية "في حتة تانية خالص" بعد نجاحه مع طارق لطفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان العراقي عمر اليوزبكي حاليا في بروفات العرض المسرحي "في حته تانية خالص"، والذي من المقرر عرضه نهاية الشهر الجاري علي مسرح طيبة، إخراج سامح بسيوني، وتعلن تفاصيل كاملة خلال أيام وقبل افتتاحه نهاية يوليو الجاري.

الفنان العراقي عمر اليوزبكي شارك في عدد من الأعمال المتميزة في موسم رمضان، فيما شارك مع النجم طارق لطفي في مسلسل " القاهرة كابول " للمخرج حسام علي.

"القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، ايناس كامل، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد، إسراء رخا، سميرة الأسير.

وتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.