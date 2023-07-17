شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف فوزى : مش هقدر أمثّل تانى بسبب مرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان الكبير يوسف فوزى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يقضى حياة طبيعية في المنزل، وهناك كثيرون يسألون عليه، ويتمنى العودة للتمثيل، ولكن لن يستطيع؛ وذلك بسبب معاناته من مرض الشلل الرعاش، مشيرا إلى أنه تلقى عدة عروض الفترة الماضية ولكنه رفض بسبب عدم قدرته.

ونشأ يوسف فوزى فى أسرة تحب الفن، حيث كانت والدته فنانة ودرست الفن فى أكبر معاهد التمثيل بالعالم، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1936 وولدت لأم إنجليزية أيرلندية وأب مصرى وهو الذى سمى الفنان يوسف فوزى، بينما كان والد الفنان الكبير من أصول تركية.

وأوضح مؤخرًا فوزى لـ"الخليج 365" أن والده كان يعمل فى قسم الصوت باستوديو مصر، بينما درست والدته التمثيل والإخراج فى معهد رادا بإنجلترا أكبر معهد فى العالم، وقامت بجولة مع فرقة تمثيل فى كل أنحاء إنجلترا، وبعدها طالبها والدها المصرى بالتوقف عن التمثيل، مشيرا إلى أن أسرتها كانت تعيش فى مصر عاشوا هنا فى مصر، وأن والدته منيرة صبرى عملت بعدها مذيعة فى إذاعة عبر البحار، ومن شدة جمالها حصلت على لقب ملكة جمال مصر سنة 1936.

وأشار الفنان الكبير إلى أن أنه ولد فى 16 يوليو عام 1945، وبعد مولده بعامين وقع الطلاق بين والديه وعاش مع والدته وأسرتها فى الإسكندرية حتى سن 8 سنوات فكانت الأسرة تتحدث الإنجليزية، مشيرا إلى أنه لم ير والده حتى وصل لسن 8 سنوات، حيث سافر الأب إلى سويسرا ليدرس البيانو فى الكونسرفتوار، فكانت المرة الأولى التى يراه فيها فى هذا السن، وكان يجب أن ينتقل إلى حضانته، حيث كان القانون المصرى يقضى بانتقال حضانة الولد إلى أبيه فى هذا السن، لينتقل إلى القاهرة ليعيش مع أسرة والده التى كانت تتحدث التركية.