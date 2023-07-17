شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تستعد لحفل مرتقب ضمن مهرجان العلمين بهذا الموعد.. بعد طرح "بتمايل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اليسا لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، ومن المقرر أن تقدم إليسا خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، وسط أجواء سياحية وصيفية ممتعة.

موعد حفل اليسا في مهرجان العلمين

وتحيي إليسا الحفل يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الذى بدأ يوم الخميس الماضى.

اليسا تطرح أحدث أغانيها

على جانب آخر طرحت إليسا أحدث أعمالها الغنائية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، والأغنية لفتت الأنظار وحققت نسب مشاهدة كبيرة بمجرد طرحها على السوشيال ميديا، وظهرت خلالها اليسا بشكل مختلف، واستخدم مخرج الكليب الصورة الأبيض والأسود في عدد من مشاهد الكليب .

كلمات أغنية اليسا

وهذه بعضا من كلمات أغنية اليسا بتمايل على الـ Beat:

وسط الناس وحيده مفيش ولا حاجه جديده

عشان انت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجه

وسط الناس سهرانه لكن خايفه و زهقانه

عشان انت بعيد عني و مشتاقه و محتاجه

و طول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش

مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش

طول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر

مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر

و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني

وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني

انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي و بفكر فيك

انا بتمايل على الـ beat مشغوله يا شاغلني عليك

انا بتمايل على الـ beat انا قلبي مستنيك

حفل اليسا الأخير

كانت إليسا قد أحيت مؤخرًا حفلًا خيريًّا في مصر من تنظيم الدكتور مجدي يعقوب، وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.