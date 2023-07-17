شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يُحيى حفلا غنائيا فى المنيا .. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيي النجم هيثم شاكر حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل الموافق 21 من شهر يوليو الحالي في المنيا، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة وعددا من المفاجآت.

وطرح مؤخرا النجم هيثم شاكر، أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم "حكايتنا كملت" وهى من كلمات تامر حسين وألحان محمد الصاوى وتوزيع شريف مكاوى، وتحمل طابع الأغانى الرومانسية.

وطرح مؤخرًا النجم هيثم شاكر أحدث أغانيه على يوتيوب التي تحمل اسم "البصة" من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأكد هيثم شاكر مؤخرًا أنه احترف الغناء منذ 21 عامًا، وطوال عمله الفني لم يرهب الوقوف على المسرح، ولكن كان يشعر بالقلق قبل الصعود على المسرح، وفور صعوده يزول شعر بالرهبة، قائلا: "بقالي سنين بغني وغنيت أمام أعداد كبيرة، ولكن حفل السعودية كان له ظرف خاص".

وكشف هيثم شاكر، في لقاء ببرنامج "سهرانين"، مع النجم أمير كرارة على قناة أون أي، سر بكائه على مسرح جدة خلال إقامة حفل السعودية، قائلا: "الحفلة دي مستني يومها من 20 سنة، وأنا لما حلمت أنى أبقى مطرب كنت اتولدت وعيشت في السعودية 14 سنة".

وتابع: "أنا مشيت من السعودية وبحلم في يوم من الأيام أبقى مطرب وأغني في السعودية، وطول رحلتي العملية بتمنى أغني في السعودية، ورحت الحفلة ومع استقبال الناس شريط حياتي كان بيعدي قدام عينيا وانهرت من الفرحة".