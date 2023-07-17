شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تمازح جمهورها بصورة مع أحمد العوضى: ما بيضحك أهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص ياسمين عبد العزيز من وقت لآخر على مشاركة متابعيها بصور مع زوجها الفنان أحمد العوضى، وهو ما تكرر مؤخراً أثناء عطلتهما الصيفية في الساحل الشمالى، مثلما ظهر خلال صورهما الأخيرة، حيث حرصت على ممازحة زوجها عبر صورة كتبت عليها تعليق قالت فيه: "ما بيضحك اهو".

ياسمين عبد العزيز وفور نشر الصورة حتى أثارت ردود فعل من جانب متابعيها ممن حرصوا على التفاعل معها والرد عليها خلال تعليقات عديدة.



ياسمين عبد العزيز والعوضى

أحمد العوضى بدوره رد علي ياسمين عبد العزيز من خلال تعليق اكتفى فيه بايموشن الضحك، وذلك رداً على صورتهما معاً والتعليق التي كتبته على الصورة.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى في الدراما

وشارك الثنائى في الدراما من خلال 3 أعمال درامية كانت البداية من خلال مسلسل "لآخر نفس" عام 2019 والتى دارت أحداثه فى إطار درامي مشوق حول سلمى (ياسمين عبد العزيز) وهى امرأة قُتل زوجها الضابط حازم (فتحى عبد الوهاب) في ظروف غامضة، ثم تعرّض أولادها لعملية خطف، وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم عنها شيء، تهدد حياتها وحياة أطفالها.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى في مسلسل اللى مالوش كبير

كرر الثنائى التعاون مرة أخرى في عام 2021 من خلال مسلسل "اللى مالوش كبير"، والتي دارت أحداثه حول اجبار والد "غزل" ياسمين عبد العزيز على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي "أحمد العوضي" وتقع في حبه.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى في مسلسل ضرب نار

كلل النجاح بين الثنائى ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعمل جديد هذا العام، حيث قدم الثنائى مسلسل "ضرب نار" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى، ودارت أحداثه حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، وتعرفا على بعضهما ونشأت بينهما قصة حب كبيرة انتهت بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهما ويدخل معهما في صراعات كبيرة.