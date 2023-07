شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو بانديراس: فخور بكونى جزء من ملحمة في Indiana Jones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم الأسباني أنطونيو بانديراس عن سعادته بمشاركة الفنان الأمريكي هاريسون فورد في الجزء الخامس من سلسلة أفلام أنديانا جونز والذي يحمل اسم "Indiana Jones and the Dial of Destiny"، واصفا التجربة، بإنها كانت مختلفة ومميزة وجميلة وأنه استمتع بالعمل معه في هذا الجزء الذي يعد الأخير في السلسلة التي حققت من خلال أجزائها الأربعة أرباحًا بلغت حوالي 2 مليار دولار، وذلك بعد مشاركة الثنائى في فيلم The Expendables 3 خلال عام 2014.



أنطونيو بانديراس

صرح بانديراس قائلا: "كان من الجميل أن أكون قريبًا من هاريسون فورد، فالأمر أشبه بما يحدث عندما يقابلني بعض المحاورين اليوم، ويقولون لي "يا إلهي كنت في السابعة من عمري عندما عرض Shrek 2، والآن أبلغ من العمر 27 عامًا وأجري مقابلة معك وأنا أشاهد أفلامك منذ ذلك الوقت"، الأمر نفسه شعرت به عندما عملت مع هاريسون فورد، وأتذكر المرة الأولى التي رأيت فيها إنديانا جونز، كنت مبهورا به، لذا مجرد وجودي في احد اجزائه كان جميلًا، أعتقد إنه إذا أنجبت ابنتي طفلًا يومًا ما، يمكنني أن أخبرها "مرحبًا، لقد شاركت بـ أحدى أفلام إنديانا جونز".

وحول دوره في العمل قال بانديراس: "شخصيتي مساحتها صغيرة ، وهو ليس رجلاً سيئًا، فهو صديق لشخصية إنديانا، ويساعده في مرحلة ما من الفيلم، وعلي الرغم من أن الدور ليس كبيرا إلا إنني سعيد جدًا وفخور لكوني جزءًا من هذه الملحمة".



هاريسون فورد

تم طرح الجزء الجديد من سلسلة Indiana Jones بعد تقريبا 15 عامًا، من الجزء الرابع من الفيلم الذي عرض عام 2008، وبعد أكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول، "Raiders of the Lost Ark"، الذى طرح في 1981، ولأول مرة في تاريخ السلسلة، لن يكون المخرج ستيفن سبيلبرج مخرجًا للفيلم، لكن سيكون من إخراج جيمس مانجولد، مع سبيلبرج وكاثلين كينيدي وفرانك مارشال وسيمون إيمانويل كمنتجين.