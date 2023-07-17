اسمها مفاجأة: أحمد سعد يستقبل مولودته الرابعة وينشر أول فيديو لها من داخل غرفة العمليات!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يوليو 2023 11:44 مساءً - أعلن الفنان أحمد سعد عن قدوم مولودة جديدة له، وظهر فى فيديو من داخل غرفة العمليات حاملًا ابنته مريم وهو يؤذن في أذنها.

ونشر الفيديو عبر حسابه الشخصي بـ إنستجرام وعلّق عليه قائلًا: “الحمد لله رزقني الله بـ مريم أحمد سعد.. اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك”.

أحمد سعد يرزق بمولود جديد

وتابع: “اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك علي كل شيءٍ قدير”.

وتفاعل النجوم والجمهور بشكل واسع مع المقطع، ونال إعجاب الآلاف من محبيه الذين حرصوا على تهنئته بتعليقات من القلب.

وجاء هذا الخبر السعيد بعد ترويج أحمد سعد للديو الغنائي الذي يجمعه بالنجمة روبي، والأغنية تحمل اسم “يا ليالي”، وهي من ألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع إسماعيل نصرت وأحمد طارق يحيى.

وحرصت الفنانة حلا شيحة على تهنئة الفنان أحمد سعد والذي رزق بمولودته “مريم” ونشر فيديو عقب ولادتها على حسابه الرسمي على “إنستجرام” خلال الساعات القليلة الماضية. وقامت “حلا” بنشر فيديو “سعد” عبر الاستوري خاصتها على “إنستجرام” وعلقت قائلة: “إيه الصوت الحلو ده ما شاء الله مريم الخليج 365”.

ابنة أحمد سعد الأولى من زوجته علياء البسيوني

وكان رُزق أحمد سعد بمولودته الأولى من زوجته علياء البسيوني، في العام الماضي 2022، ونشر فيديو له وهو يؤذن لها أيضًا، وعلق: الحمد لله والشكر لله.. رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد، اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار.

يشار أن أحمد سعد رزق من زيجته الأولى نجلان بعمر المراهقة ودائما ما يحرص الفنان على مشاركة الصور والفيديوهات معهما

أغنية يا ليالي

من المقرر أن يطرح أحمد سعد أغنية يا ليالي، بالتعاون مع الفنانة روبي، غدا الثلاثاء، كما أعلن عن موعدها في منشوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر فيديو قصير من الأغنية، وعلق قائلا: استنوا ياليالي مع النجمة روبي يوم الثلاثاء الساعة 6.

وفي وقت سابق كشف المطرب أحمد سعد نيته طرح عمل غنائي جديد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيكون بعد عطلته الصيفية التي يقضيها في جزيرة سردينيا بإيطاليا.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، وظهر على البحر قائلًا: “أصل اليونان فيها زحمة كتير، قُلت أجي أكمل الإجازة الصيفية في جزيرة سردينيا في إيطاليا، مكان حلو أوي لازم تيجوا.. انتظروا مفاجآت كبيرة بعد الإجازة الصيفية”.

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الخليج 365