شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة أومي شيلا تحقق حلمها مع فيلم الأنيميشن Elemental.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الممثلة الأمريكية من أصول إيرانية أومي شيلا من تحقيق حلمها بأن تكون أحد أبطال عالم بيكسار من خلال فيلم الرسوم المتحركة Elemental حيث جسدت شخصية Cinder عنصر النار التي تنتقل إلي مدينة العناصر بحثا عن حياة أفضل لابنتها "أمبر".

وأشارت شيلا إنها قبل 45 عاما، كانت مثل شخصية أمبر الصغيرة في الفيلم، حيث هربت من الإضطرابات في بلدها الأصلي أيران إلي لوس أنجلوس مع والدتها ووالدها اللذان ضحيا بكل شئ من أجل مستقبلها، وأضافت أنها لطالما حلمت بالتمثيل في فيلم لشركة بيكسار علي مدي العقود الثلاثة الماضية، وعندما تلقت مكالمة تليفونية منهم لتجد أنهم يطلبون منها أن تروي قصة قريبة جدا من قصة حياتها الحقيقية، أكد قائلة:"لقد تخليت عائلاتنا عن الكثير من أجل الحصول علي حياة أفضل، مما يحملنا جميعا عبئا وشعورا بالذنب وحزنا عميقا".



أومى شيلا

وأكدت شيلا قائلة: "إن لشخصية إمبر تأثير كبير لدي، فلديها مثل هذا الثقل على كتفيها، وأعتقد أن هذا ما يشعر به جميع أطفال المهاجرين، بالإضافة إلي ما عانت منه إمبر من مشاكل الصحة العقلية التي لا تستطيع تحديدها، إلى أن تساعدها فرصة لقائها مع وايد على اكتشاف أنها كانت تعيش أحلام والديها من أجلها، دون التفكير أبدًا في ما تريده حقًا، في حياة Cinder".

كانت شيلا على الجانب مختلف من النضال لأول مرة في حياتها، حيث لعبت دورًا بديلًا لكل من والدة المخرج الكوري الأمريكي بيتر سون ووالدتها في فيلم الأنيميشن Elemental.



شخصية شيلا فى Elemental

وأنهت شيلا حديثها قائلة:"لقد ساعدتنى مشاركتى في فيلم Elemental على فهم ما مر به والداي، في الوقت نفسه، وكان لدي دائمًا حب عميق لهم لدرجة أنني كنت في مكانهم، من الناحية العاطفية كنت دائمًا أراقب، وأرى ما كانوا يمرون به، وأمر بالكثير معهم".



شخصية شيلا فى Elemental

وتدور أحداث فيلم الأنيميشن Elemental، خلال 109 دقائق فقط في إطار المغامرة والكوميديا بداخل عالم من العناصر المختلفة للحياة وهي الماء والنار والهواء والأرض والتي تحاول التعايش في مدينة عنصرية صاخبة بين سكانها، من خلال قصة شخصين مختلفين وهما "آمبر" الشابة المندفعة والعفوية (النار)، والشاب "ويد" الهادئ والمتماسك (الماء) ويكتشفون العديد من الأمور غير المتوقعة معًا، من خلال علاقتهما الغريبة، كما يكتشفان أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سون وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي، ويقوم ببطولته صوتيا مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أوهارا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.