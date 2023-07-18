كارول سماحة تشارك الجمهور بصورة مع ابنتها “تالا” والجمهور… نُسحة منك

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 12:50 صباحاً - لفتت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الأنظار إليها ولابنتها الوحيدة تالا، وذلك بعد ظهورهما معًا وهما يتفاعلان مع أغنيتها الجديدة “نسخة مني” التي أطلقتها مؤخرًا.

كارول سماحة مع ابنتها

وشاركت سماحة عبر حسابها في “إنستجرام” فيديو يجمعها بطفلتها ويوثق إهداءها أغنيتها الجديدة لها، حيث ظهرتا في الفيديو وهما تؤديان الأغنية، كما قامت كارول بتقبيلها واحتضانها تعبيرًا عن حبها لها، فيما أرفقت الفيديو بتعليق: “إنتي مش بس نسخة مني.. إنتي قلبي”.

لمشاهدة الفيديو أضغط https://www.instagram.com/p/Cuw1lPVo_By/

الشبه الكبير بين كارول سماحة وابنتها

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من قبل جمهور سماحة، كما أبدوا إعجابهم بالشبه الكبير بينهما، إذ علقت إحداهن: “هي عنجد نسخة منك.. قديه عفوي وحلو هالفيديو”، وكتبت أخرى: “قديش حلوة كارولة الصغيرة.. شبهك سبحان الله ربنا يحفظها”، فيما علقت أخرى: “أحلى أم تالا وتالا”.

كارول سماحة وابنتها

وكانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة قد نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على “تويتر” ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

وأطلت كارول سماحة خلال الصورة وهي تستمتع بالبحر، وعلقت قائلة: الشمس والرمال والمشاعر الطيبة”.

أحدث أغاني كارول سماحة

وكانت الفنانة كارول سماحة طرحت في وقت سابق أحدث أغنياتها بعنوان “نسخة مني” عبر موقع الفيدويوهات “يوتيوب”، ووصلت الأغنية إلى 10 ملايين مشاهدة بعد مرور نحو 20 يوما على طرحها.

ألبوم كارول سماحة الأخير

وفي وقت سابق، قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة: إن أغاني ألبومها الأخير “الألبوم الذهبي”، استغرق العمل فيها 4 سنوات، موضحة: “كنت خايفة جدًّا، خاصة أن الألبوم ليس تجاريًّا ولن يكون له مستمعون في الوقت الحالي، ومش هدفي الترند ولا الفيوز، وسط موجة الأغاني السهلة”.

وأضافت كارول سماحة، مؤخرا، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”: “كنت أبحث عن عمل فني إضافة عمل فني كبير للمكتبة العربية، وعمل فني وطني وعربي، وألبوم يجمع بين شاعر كبير مثل: محمود درويش، وبين صوتي ليكون في مكتبتي الشخصية والمغامرة لم تكن سهلة”.

وأوضحت: “الشاعر محمود درويش بحر من الأفكار والشعر والمشاعر سواء الوطنية أو الرومانسية أو مشاعره الوطنية، كما أنني بحب الشعر العربي، ومحمود درويش فكر وقصيدة واحدة أو اثنين ليسوا كفاية للخوض فى مشاعر مع الشاعر الراحل”.

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