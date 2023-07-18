محمد عبد العظيم يكشف صدمة أول حب في حياته

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان محمد عبدالعظيم أسرارًا لأول مرة، وذلك خلال استضافته في أحد البرامج الشهيرة، قائلًا:" بخاف من الستات واتصدمت في أول قصة حب".

قال الفنان محمد عبدالعظيم، إن صدمته فى أول قصة حب فى حياته، دفعته للخوف من السيدات، مشيرا: "اتجرحت اوي في التجربة لما كان عندي 24 سنة ومن وقتها وانا بخاف".

وأضاف «عبدالعظيم» خلال حواره مع الاعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» عبر قناة «النهار»، قائلا: «بقيت بخاف من الستات بسبب تجربة في أول حياتي، كانت قصة حب عنيفة أوي، لكن ضحت بيا عشان عريس جاي من الخليج معاه فلوس».

وتابع: «أهم حاجة في الست إنها تكون أصيلة، لو مش أصيلة يبقى بلاش، لازم يكون في شعور بالامتنان للحاجات اللي بقدمها».

وأشار «عبدالعظيم» إلى أن بدأ عمله في المسرح «فني ديكور»، موضحًا أن هذا العمل أكسبه العديد من الخبرات في كل ما يتعلق بالمسرح «وكأنه كان تأهيل لما هو قادم».

محمد عبدالعظيم يكشف بداية رحلته الفنية

وكشف الفنان محمد عبدالعظيم تفاصيل بداية رحلته الفنية والمهنية، مشيرًا إلى أن كان يحلم بأن يكون ممثلًا منذ الطفولة.



وقال :«كان في دماغي إن الممثل بيبقى كل حاجة، عايز أبقى ممثل عشان أكون ظابط ودكتور ومهندس، كنت متخيل إني هبقى كل حاجة، الموضوع رسي في عقلي الباطن».

وأضاف عبدالعظيم ، أن دور قدمه في حياته كان في مسرحية خلال مرحلة الثانوية العامة، متابعًا: «من ساعتها حبيت الحكاية وشبطت».

وتابع إلى أنه يحب العمل منذ الطفولة، إذ كان يعمل خلال هذه الفترة، موضحًا أن عمل التلاميذ خلال فصل الصيف كان عاديًا خلال هذه الفترة.

وقال محمد عبدالعظيم:" عملت في مصنع «نسيج» في شبرا الخيمة، وكنت احصل على 50 قرشًا يوميًا، وكنت اعمل لمدة 12 ساعة في اليوم، مشيرا إلى أنه عمل بعد «مساعد بنا»، وكان يحصل على 5 جنيهات يوميًا، حيث كان بإمكانه أن يكون «صنايعي بنا» لكنه كان يرى نفسه في التمثيل.

