شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وروبي يطرحان أغنية "يا ليالى" بطريقة الديو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم أحمد سعد والنجمة روبي، في أغنية جديدة تجمعهما بعنوان "يا ليالى"، والتي سيتم طرحها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، ومن المتوقع أن تحظى الأغنية بعدد كبير من المشاهدات لما يتمتع به النجمان من جماهيرية.

يحيي الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا في تونس ضمن فاعليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57، يوم السبت الموافق 22 من يوليو الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

ويُجدد النجم أحمد سعد تعاونه مع الملحن خالد سلطان للمرة الثانية في أغنية جديدة، تحمل اسم "الحلو يمشي"، انتهى من تسجيلها مؤخرًا، تمهيدًا لطرحها في موسم أغاني صيف 2023، عبر موقع يوتيوب، وكذلك منصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "الحلو يمشي" لـ أحمد سعد من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، ومن المقرر إطلاق حملة دعائية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة قبيل طرحها.

وطرح أحمد سعد أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، بشكل فيديو كليب، فى عيد الأضحى التى تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار، ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة عدلى القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، في حين أخرج الكليب عمر هلال.

وقبل أغنية الفلوس، تصدر أحمد سعد تريندات السوشيال ميديا مؤخرا بأغينته الأخيرة "اختياراتي مدمرة حياتي"، الأغنية الرسمية لفيلم "مستر إكس"، للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، والتي تعاون خلالها أيضا مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.