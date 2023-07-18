طليق نسرين طافش يصفها بـ “البلاستيك المزيف” ويعيش قصة حب جديدة.. ورد فعل غير متوقع منها!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 02:48 صباحاً - وجه مدرب اليوجا المصري شريف شرقاوي طليق النجمة السورية نسرين طافش كلمات ومطالبات بلهجة عنيفة لها.

إذ طالبها عبر ستوري دونها بحسابه الشخصي عبر موقع إنستجرام” بأنها يجب عليها احترام خصوصيتهما عقب وقوع الطلاق، فحين أنه عاد لإثارة الجدل بوصفها بـ “المزيفة” ونشره صورة قيل إنها لحبيبته الجديدة.

طليق نسرين طافش يثير الجدل بمنشور جديد

ونشر صورة لامرأة لم يكشف عن هويتها إلا أنه في علاقة معها مُشيرًا إلى أنها كـ الألماس، فيما أشار إلى أن علاقته السابقة كانت:”بلاستيك مزيف.. وكتب شريف شرقاوي على الصورة: عندما نترك الماضي لأنو قديم، كاذب، ومزيف (بلاستيك مزيف).. للوصول لما هو صادق وحقيقي كالألماس”.

وفي رد فعل غير متوقع منها، تجاهلت الفنانة السورية منشور طليقها تمامًا ولم تعلق على الأمر حتى الآن.

نسرين طافش تعلن خبر طلاقها

وكانت الفنانة نسرين طافش، فاجأت جمهورها بإعلان انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي، مؤكدة أن الانفصال تم بشكل رسمي، مطالبة من الجميع احترام خصوصياتها.

وكتبت نسرين طافش، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، جاء فيه: لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.

في هذا السياق، كانت أعلنت نسرين منذ فترة عن انفصالها رسميًا عن الدكتور شريف شرقاوي في سبتمبر الماضي دون أن تكشف السبب وهو ما أثار حيرة جمهورها.

زيجات نسرين طافش

في عام 2008، تزوجت نسرين طافش من رجل أعمال إماراتي/ حتى أعلنت عن انفصالهما في عام 2013، وفي عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري شريف شرقاوي، وهو مدرب يوغا وطاقة وكان مدربها سابقًا.

يذكر أن طالت الشائعات نسرين طافش، وذلك بعد إنفصالها عن زيجاتها، وانتشرت بعد شهرين فقط من زواجها من شريف، بسبب حذف نسرين لصورها مع زوجها بشكل مفاجئ من حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،

كما ألغت متابعته على إنستجرام، لاحقا حسمت نسرين الجدل حول انفصالها وظهرت في فيديو جديد نشرته عبر حسابها بتطبيق إنستجرام وهي ترقص مع شريف على أنغام الأغنية الفرنسية أمامك في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

غيابها في رمضان

من ناحية أخري، غابت نسرين عن دراما رمضان الماضية سواء في مصر أو سوريا، بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل في سوريا منها الجزء التاني من مسلسل كسر عظم، وتحت الرماد الذى أصبح اسمه مسار إجباري إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم الأوف سيزون.

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم “أخي فوق الشجرة” مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، “ويزو”، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد “نادى الرجال السرى” مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

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