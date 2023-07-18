مايوه وتاتوه وخلخال.. ميرهان حسين تستمتع بـ أجواء الصيف على البحر وتخطف أنظار الجمهور -(صورة)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 02:48 صباحاً - حرصت الفنانة ميرهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام“، بصورا جديدة لها خلال تواجدها على احدى الشواطئ.

تألقت ميرهان حسين في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت مايوه باللون الأسود و نسقت معه كاش مايوه جمع بين اللون الأسود و الفوشيا.

أحدث ظهور لـ ميرهان حسين

كشفت إطلالة ميرهان حسين عن رسمات التاتو، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ميريهان حسين على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

من هي ميرهان حسين؟

ميرهان حسين هي ممثلة مصرية من مواليد 28 أكتوبر عام 1982 في مدينة القاهرة، درست وتخرجت من كلية سياحة وفنادق، قسم إرشاد سياحي من جامعة حلون ، شاركت في فيلم عمر وسلمى 2 ، الهرم الرابع ؛ فوبيا، الخلبوص، عسل أبيض، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية .

وفي عام 2008 شاركت ميرهان في البرنامج الجماهيري “ستار أكاديمي” الموسم الخامس ووصلت إلى مراحل متقدمة فيه. قبل دخولها للمجال الفني ، جمعت الصداقة بينها وبين الفنان تامر حسني وهو الذي كان السبب في ترشيحها لأول أعمالها السينمائية فشاركت في فيلم “عمر وسلمى” الجزء الثاني مع تامر ومي عز الدين ومن إخراج أحمد البدري عام 2009 .

وبعد ذلك عملت ميرهان بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت، ابن حلال، الإكسلانس، الكيف، الأب الروحي، أيوب، قيد عائلي، علامة استفهام).

آخر أعمال ميرهان حسين

يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، في الدراما كان مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال،ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد منالقاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقرارهالزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

وشاركت ميرهان حسين، مؤخراً في مسرحية “الليلة الكبيرة” التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربيةالسعودية، والعرض بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاحالدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

وسبق وشاركت ميرهان حسين أيضاً في عرض مسرحية “يا العب يا اغلس” في السعودية أيضًا، وبطولة روجينا،مصطفى خاطر، أحمد رزق، محمد ثروت، حمدي المرغني، ويزو، وإخراج أشرف زكي، وتدور أحداثها ف إطار كوميديااجتماعية غنائية واستعراضية عن قضية ميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يحرض أولاد الأخ على التخلص من ابن عمهم ليتمكنوا من الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.

يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين السينمائية كانت بفيلم “اتنين للإيجار” بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وعرض مطلع العام الجاري.

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