ليس “جعفر العمدة”.. سميرة أحمد تختار هذا المسلسل كأفضل عمل درامي في رمضان 2023؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 02:48 صباحاً - أعلنت الفنانة سميرة أحمد خلال أحدث تصريحاتها الصحفية عن رأيها في مسلسلات رمضان 2023 خلال حفلة تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان لصناع الدراما الذي أقيم في متحف الحضارة بمدينة الفسطاط.

سميرة أحمد تشيد بمسلسل “تحت الوصاية”

وقالت الفنانة سميرة أحمد من خلال متابعتها مسلسلات رمضان 2023، إن أفضل مسلسل هو “تحت الوصاية“، حيث ناقش فيها حقوق الإنسان، حيث أشادت بالنجمين دياب وأحمد خالد صالح، وموضحة: أن منى زكي فنانة رائعة ودياب أدائه ممتاز، أما عن أحمد خالد صالح فهو فنان ليه مستقبل كبير.

الفنانة سميرة أحمد

وأبدت سميرة أحمد عن رأيها في القسم التي تتناول فيها مشكلات إجتماعية بشكل ساخر، فقالت: إن الأعمال الدرامية تتناول مشكلات والقضايا الاجتماعية لأن فيها تأثير كبير علي المشاهد.

وتطرقت بحديثها ععن مسلسلها ماما في القسم ورأيها في الأعمال التي تتناول مشكلات اجتماعية بشكل ساخر، فقالت: أنا شايفة أن تناول الأعمال الدرامية للقضايا الاجتماعية بشكل ساخر ولكن بجدية هو التناول اللي بيؤثر في المشاهد.

مسلسل تحت الوصاية

يذكر، أن مسلسل تحت الوصاية من بطولة منى زكي، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

هذا وتدور أحداث مسلسل تحت الوصاية حول حنان منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر تسع سنوات، وتبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش “حنان” وزوجُها “عادل” الذى يعمل هو وأسرتُه في مهنة الصيد حياةً مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتَها رأسًا على عقب، وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطُرت إلى الانتقال لدمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسمٍ وهُوية مختلفة، وتُضطَر لامتهان “الصيد” والعمل كرئيس مركب، وسط الرجال.

أخر ظهور لـ سميرة أحمد

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال سميرة أحمد من خلال مشاركتها في مسلسل “الحب عندي” بجنب كلا من الفنان حسن يوسف، حسين فهمى، وخالد زكى، رانيا فريد شوقى، وإخراج كلا من رباب حسين، ويوسف معاطى.

ودارت أحداث المسلسل حول عدد من القضايا الاجتماعية من خلال قاضي متقاعد على سن المعاش ويعيش هو وزوجته العديد من المواقف مع أبنائهما وأحفادهما، حيث تختلف الأفكار والآراء فيما بينهم، محاولين إثبات أن الحب هو طوق النجاة للعبور من الكثير من المشاكل.

السيرة الذاتية لسميرة أحمد

ولدت سميرة أحمد لأب يعمل خطاط بمحكمة استئناف في محافظة أسيوط كان لها سبع أشقاء أحدهم الممثلة الكوميدية خيرية أحمد، انتقلت وهي بسن صغيرة إلى القاهرة مع أسرتها وعمرها ٦ سنوات، حيث ولعت بنجمات السينما المصرية، وأصيب والدها بمياه بيضاء على عينية، مما تطلب دخوله المستشفى واضطربت حياة الأسرة ماديا، وعملت شقيقاتها الأكبر في المحلات التجارية.

عرفت سميرة وشقيقتها خيرية أحمد طريق مكاتب الريجيسيرات، وعملن ككومبارس في الأفلام لقاء ٥٠ قرشا في اليوم بدءا من عام ١٩٥١ وحتى منتصف عام ١٩٥٢ حيث أسند إليها بعض الأدوار الصغيرة مثل فيلم شم النسيم ١٩٥٢ الذى تعرفت فيه على المنتج بطرس زريبات وتزوجته لتنال ادوارا أكبر في أفلام كلاسيكية مثل ريا وسكينة ١٩٥٢ وبدأت تنهال عليها الأدوار حتى أحبها الجمهور من أجل ملامحها الهادئة، وحرصها على أداء الأدوار التي تنال تعاطف الجمهور.

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