شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا بمهرجان جرش 2 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي أمير الغناء العربي هاني شاكر، حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش الغنائي في دورته الـ 37 وذلك يوم 2 أغسطس المقبل.

وكان انتهى المطرب هانى شاكر من تسجيل أحدث أغانيه الدرامية التي تعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد عادل والملحن عزيز الشافعى والشاعر بهاء الدين محمد وينتظر طرحها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عملية المكساج بالاستوديو.

النجم هانى شاكر قد سبق وطرح مؤخرًا أحدث أغنياته "فرق فى الإحساس"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور وكان قد روج هانى شاكر للأغنية بـ"نيو لوك" جديد، على غير ما اعتاده جمهور أمير الغناء العربى، نال إعجاب محبيه.

وأعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامي سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.