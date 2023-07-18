“ما تحطيش الطماطم المؤنث جنب الخيار المذكر عيب”.. ياسمين عز تواصل نصائحها الغربية.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 03:54 صباحاً - تواصل الإعلامية المصرية ياسمين عز إثارة الجدل بسلسلة نصائحها الغريبة للمتزوجات والتي كان اخرها بخصوص طريقة تحضير السلطة لأزواجهن.

وقالت ياسمين عز في برنامجها المذاع عبر “إم بي سي مصر: “أرجوكى يا مدام وانتِ بتعملى السلطة بلاش تحطى الطماطم المؤنثة جنب الخيار المذكر غلط وعيب”.

وأرجعت سبب كلامها إلى دراسة علمية، قائلة: “دي دراسة وهقولكم بعدين جبتها منين، بس ليه لأ؟ لأن دا بيعمل طاقة نكد في البيت وخناق على الأكل بسبب طبق السلطة العشوائي”.

وبعد شرح طويل عن المذكر والمؤنث، قالت ياسمين عز “مكونات طبق السلطة الواحد هذا خيار حطي وهذا فلفل حطي هذا بصل حطي هذا بقدونس حطي هذه كزبرة غلط مؤنثة تروح لطبق الطماطم تونسها في الطبق المؤنث يقعدو يرغو مع بعض يحكو مع بعض”.