“أنا حزين ولا أتسول”.. تصريح صادم من محمد صبحي.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 03:54 صباحاً - لم يتمالك الفنان المصري محمد صبحي دموعه على الهواء، خلال حديثه عن الأعمال الفنية الهابطة.

وأعتبر صبحي الوقت الحالي من أسوأ الأوقات في إهمال الثقافة والإعلام والفن، مشيرا إلى أنه رفض منصب وزير الثقافة أكثر من 3 مرات، لأنه لا يصلح لهذا المنصب الذي يرى أن هناك من هو أجدر به منه.

وأضاف باكياً: “أنا حزين ولا أتسول، أنا بشتغل وبكسب وبقول أمام الدولة، مسرحي شغال في الصحراء منذ 7 سنوات، ولكن أعمالي موجهة لجمهور معين يخشى على مصر ولا يزال ينتظر فنا نظيفا”.

وتابع: “أنا بشتغل لكن بشتغل لوحدي أنا حاسس إني في سجن انفرادي، زمان كان بيكون في 32 مسرحية في السوق، دلوقت مفيش مسرحيتين ثلاثة”.