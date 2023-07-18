فن ومشاهير

مشاهد من الباليهات الكلاسيكية والرقص الحديث لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى

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القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لطلاب فصول البالية بمركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر و تدريب احمد سعيد وسعيد محسن وذلك في  الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بمعهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج مشاهد من اهم الاعمال الكلاسيكية والمعاصرة والرقص الحديث منها بحيرة البجع ، استمر وارقص  ، إفتتاحية مارش من كسارة البندق ، القرصان ، الجمال النائم، فالس الزهور ، فالس من الحوريات وتنويعات على لابايادير .

يذكر ان مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ، ويضم اقساما مختلفة ومتنوعة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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