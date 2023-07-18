المهن الموسيقية تحسم جدل حفل ترافيس سكوت في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، بيان بشأن حفلة مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، وذلك بعد انتشار أنباء حول دعوته للماسونية في حفلاته، والتي كان من المقرر إقامة حفله ٢٧ يوليو الجاري، بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، حيث قررت النقابة بعدم اصدار تصاريح لإقامة هذا النوع من الحفلات.

وقال الدكتور محمد عبدالله في بيان نقابة المهن الموسيقية: «بشأن الحفل المقرر إقامتها يوم ٢٠٢٣/٧/٢٨ بمنطقة الأهرامات بالجيزة لمؤدي الراب الامريكي ترافيس سكوت، بمنطقة الأهرامات بالجيزه لمؤدي الراب الامريكي ترافيس سكوت، تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والسادة وزارة العمل، على ضرورة وضع الإعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية لجموع الجماهير» .

وتابع: «مما لاشك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة، رحبت بكافة الوان الفنون والحفلات إلا أنها حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثه للشعب المصري».

إلغاء ترخيص الحفل

‎وأضاف :«حيث أن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع اراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافي مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة، قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافي مع الهوية الثقافية للشعب المصري».