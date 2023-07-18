شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام مستمر في تصوير فيلمه "أبو نسب" والعرض بأغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر النجم محمد إمام في تصوير فيلمه الجديد "أبو نسب"، والذى يعد من آبرز الأفلام المقرر طرحها في شهر أغسطس المقبل، حيث يصور المخرج رامى إمام المشاهد الأخيرة من الفيلم بالتزامن منع مونتاج ومكساج المشاهد التي تم تصويرها وذلك للإنتهاء من تفاصيل الفيلم حتى يصبح جاهزاً للعرض في منتصف شهر أغسطس المقبل.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

يشار إلى أن محمد إمام قدم آخر أعماله فى السينما فيلم "عمهم"، والذى انطلق فى موسم عيد الأضحى الماضى وحقق إيرادات وصلت إلى 56 مليون جنيه وهى الأعلى فى مشوار إمام السينمائى، وشارك فى بطولة الفيلم سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.