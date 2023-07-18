شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبه وعصام كاريكا يحييان حفلا غنائيا في الساحل الشمالي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطربان أحمد شيبه وعصام كاريكا، لإحياء حفلاً غنائياً في الساحل الشمالى، غداً الأربعاء، ويقدمان باقة مميزة من أشهر أغنياتهم الشعبية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة موسم الصيف.

وانتهى النجم عصام كاريكا مؤخرا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان " مش مروحة " والتي قام بتلحينها وتوزيعها وكلمات محمد هلال وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب وتشاركه في الكليب ملكة جمال أوكرانيا ماريس والتي تدرس الرقص الشرقي في أوكرانيا وتقيم في القاهرة حاليا.

كما أحيى كاريكا حفلا غنائيا فى لبنان أيام 27 و28 يونيو الماضي بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، يعود بعدها إلى القاهرة للمشاركة فى عدد من الحفلات الغنائية خلال موسم العيد، كما يستأنف تجهيزه لتلحين عدد من الأغانى الجديدة لعدد من نجوم الطرب فى الوطن العربى منهم محمد منير وراغب علامة وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد وهيفاء وهبى

يذكر أن المطرب أحمد شيبة طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "الصعايدة" وتعاون فيها مع الشاعر هشام الجخ فى كلمات الأغنية، عصام كاريكا، وتوزيع حمادة سمير.

كما طرح مؤخرًا المطرب أحمد شيبة أغنية جديدة بعنوان "أنا بابا"، على موقع يوتيوب، من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيرى.