دنيا بطمة تتحدى الجميع وتبرز مفاتنها بالضيق القصير ..احلى من سما المصري

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تشعل الردود بالضيق القصير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد كل ظهور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل، تثير النجمة المغربية دنيا بطمة الجدل بين المتابعين، سواء بإطلالتها الجريئة، أو بالتغيير الكبير في ملامحها بسبب عمليات التجميل.

إطلالة دنيا بطمة الجريئة

خلال الساعات الماضية، أشعلت بطمة ردود فعل المتابعين، بصورة نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة جريئة ومثيرة.

وارتدت الفنانة المغربية بالصورة تنورة سوداء قصيرة، وتوب أسود ضيق مكشوف البطن، أبرز منحنيات جسدها بشكل واضح، وسدلت شعرها الأسود الطويل، وتزينت بمكياج قوي.

وانهالت تعليقات المتابعين على صورة دنيا بطمة، وتغزل البعض بجمالها وسحر إطلالتها، بينما انتقدها البعض بسبب ظهورها الجريء، الذي تعمدت به الإثارة.

ومن ناحية ثانية، أشار البعض إلى أن النجمة المغربية، قد تكون خضعت لعملية تجميل نحتت به جسدها، حتى يظهر بهذا الشكل المتناسق والمثير، على حد قولهم.

دنيا بطمة وعمليات التجميل

كانت دنيا بطمة قد تعرضت لحملة هجوم وسخرية، خلال الفترة الماضية، بعدما نشرت مجموعة من الصور عبر الإنستغرام، كشفت فيها التغييرات الكبيرة التي جرت على ملامحها بسبب عمليات التجميل، حيث ظهرت بخدود وشفاه منتفخه، وذقن مدبب بشكل مثلث.

وعبر المتابعون عن استيائهم بسبب عدم رضا بطمة عن شكلها، ما يدفعها لإجراء الكثير من العمليات التجميلية التي غيرت ملامحها، طوال مسيرتها الفنية، إلى حد اصابتها بهوس العمليات، بحسب رأي المنتقدين.

محمد الترك يسخر من شكل دنيا بطمة

كان محمد الترك، طليق النجمة المغربية، قد سخر من شكلها بعد إجراء عملية تجميل لذقنها، وشبهها بكوع يده، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه في إنستغرام.