لم أكن بعيدًا عن المهرجان من البداية.. وكبار النجوم أحق بالتكريم من الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - مسئولية كبيرة يتحملها الفنان محمد رياض منذ تكليفه برئاسة الدورة الـ16 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، المقرر انطلاقه فى الفترة من 29 يوليو الجارى حتى 14 أغسطس القادم، حيث أخذ على عاتقه التجديد فى فعاليات المهرجان بوضع لوائح جديدة، ومسابقات لأول مرة سوف يتم التسابق عليها خلال الدورة، بجانب تغيير اسم المهرجان من المهرجان القومى للمسرح المصرى إلى مهرجان المسرح المصرى، حتى لا يحدث خلط ما بين المهرجان والمسرح القومي.

التقت «الوفـد» الفنان الكبير الذى أكد أنه شرف بهذا التكليف، وأنه ابن المسرح الذى لم يغب عنه خلال مشواره الفنى، وأن لديه الكثير من الأحلام والطموحات التى أراد تحقيقها خلال تلك الدورة، منها ما سوف نراه على أرض الواقع، وأخرى ما زالت أحلامًا يبحث عن طرق لتحقيقها.

تحدث الفنان الكبير عن الصعوبات التى واجهها خلال الدورة، وضوابط اختيار المكرمين، واستبعاد أسماء الشباب، والراحلين من التكريمات، والتجديدات التى أدخلها على المهرجان، وغيرها من الأمور التى تحدث عنها خلال السطور التالية فى هذا الحوار:

<< فى البداية ما الذى حمسك لقبول هذا التكليف لرئاسة مهرجان المسرح؟

- أنا لم أكن بعيدًا عن المهرجان منذ البداية، لأنى كنت أحد أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وكنت أتابعه بشكل جيد، لذلك عندما كلفتنى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى بهذا المنصب شرفت به، فأنا خريج المسرح الجامعى، وعملت بمسرح الهواة، فأنا خرجت من رحم المسرح.

<< متى بدأت العمل على الدورة الجديدة؟

- المهرجان حدث كبير، يشارك فيه أكثر من 40 عرضًا مسرحيًا، لذلك عملت من أول يوم تكليف على المهرجان، بجانب الندوات والورش المسرحية، وأتمنى التوفيق من ربنا خلال الدورة.

<< أسماء كبيرة سوف يتم تكريمها خلال الدورة لكن غاب عنها أسماء الفنانين الشباب لماذا؟

- لأن الفنان الشاب ما زال العمر أمامه، فتوجد اعتبارات وضعناها للتكريم، وهى التجربة المسرحية ومدى التأثير، وعامل السن أيضاً، فالشباب لديه فرص كثيرة للتكريم فى دورات قادمة، أما الكبار فعددهم كبير وجميعهم يستحق التكريم وهو على قيد الحياة.

<< هل لذلك قررت عدم تكريم أسماء راحلين خلال تلك الدورة؟

- هذا القرار اقترحته خلال اجتماع اللجنة العليا وتمت الموافقة عليه من أعضاء اللجنة، لأنى لن أنتظر الفنان حتى يموت لكى أقوم بتكريمه، فالفنان يسعد بالتكريم فى حياته، يشعر حينها أنه قدم أمرًا يستحق عليه التكريم، أما الراحلون سوف نقدم لهم ندوات كنوع من أنواع التكريم لهم، وبذلك نكون ذكرناهم أيضاً.

<< ماذا عن ما تم تداوله عن تكريم الفنان علاء ولى الدين العام القادم؟

- شخصيات كثيرة أردت أن يتم تكريمها، ولكننا لن نكرم راحلين، وسوف نعوض ذلك بشكل آخر من أنواع التكريم، فهذا الجيل منح المسرح الكثير سواء محمد هنيدى وأشرف عبدالباقى وأحمد آدم، وغيرهم من نجوم تلك الفترة، فهم يستحقون التكريم.

<< انتقد البعض إدارة المهرجان ووصفوا من فيها بالباحثين عن التريند؟

- من يريد أن يقول شيئًا فليقله، فنحن نعمل من أول يوم باجتهاد كبير جدًا، ففى كل مكان سوف تجد شخصًا يبحث عن شيء لينتقدك عليه، فالكمال لله وحده، فنحن نجتهد ونخطئ وسوف نعالج أخطاءنا فى المرات القادمة، فنحن نحاول وضع المهرجان فى مكانه الطبيعى، فهو من أكبر المهرجانات الموجودة فى مصر، ويجب أن يأخذ مكانة.

<< المهرجان يعد بانوراما مسرحية عن ما قدم خلال العام، لماذا لا يوجد به قسم لمسرح الطفل؟

- الأطفال يجب أن تكون لهم مسابقة خاصة بهم، أو يستحقون أن يكون لهم مهرجان للأطفال، أنا لا أستطيع وضع عروض أطفال وسط مسابقات المهرجان، وإن حدث عكس ذلك فهو ظلم لهم.

<< انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعى حول تكريم الفنان عادل إمام ما بين مؤيد ومعارض؟

- لم يحدث انقسام حول تكريم عادل إمام، فكم شخص مثله يوجد فى مصر، فهو تاريخ مسرحى كبير لا يمكن إنكاره، فمصر تفتخر بوجود عادل إمام فهو أهم ممثل أنجبته مصر فى الوطن العربى كله، له تاريخه الكبير، ومواقفه الوطنية، فبيته هو المسرح، وعروضه كانت تعرض بالعشر سنوات، فقدم خلال مشواره ما يقرب من 44 مسرحية.

<< ربما جاء الرفض لعدم حضوره المهرجان؟

- لا يمكن أن نربط تكريم فنان بحضوره أو غيابه عن المهرجان، فماذا لو أردنا إهداء اسم الدورة القادمة إلى الفنان إسماعيل ياسين سوف يرفض الجمهور ذلك لعدم حضوره، فهذا أمر غير معقول.

<< هل تم التواصل مع أسرة الزعيم؟

- بالفعل تم التواصل معهم وسوف يحضر أبناءه حفل الافتتاح بدلًا عنه، وسوف تكون احتفالية خاصة فى حب الزعيم.

<< المهرجان لأول مرة يكون لديه مسابقة التأليف، ما الجديد أيضاً الذى سوف نراه فى المهرجان؟

- يوجد لدينا ماستر كلاس سوف يقدمه المخرج الكبير خالد جلال سوف يتحدث خلاله عن تجربته فى مركز الإبداع الفنى، فهى تجربة كبيرة ناجحة، نتج عنها صناعة الكثير من النجوم المتواجدين على الساحة الفنية، كما قمنا ببدء الورش المسرحية قبل انطلاق المهرجان بشهر، ولدينا أيضاً ورشة إدارة مسرحية لأول مرة، لأن الناس لا تعرف أن وراء هذه العروض خلية نحل جبارة تعمل لخروج العمل للنور.

<< هل واجهنا مشكلات فى ميزانية المهرجان هذا العام؟

- كل فنان يحلم بوجود ميزانية كبيرة لكى يحقق كل ما يحلم به، لكن فى النهاية نحن مقيدون برقم معين.

<< قلت إنك تريد وضع شعار المهرجان على برج القاهرة ما الذى حدث؟

- بالفعل قمت بالتواصل معهم، ولكنهم طلبوا مقابلًا ماديًا كبيرًا جدًاا، لم أستطع تدبيره.

<< لماذا لم يتم الأمر من خلال تعاون الوزارات؟

- للأسف لم يفلح الأمر، والأكبر من ذلك أنني حاولت الحصول على شركات راعية من الشركات الحكومية المعروفة إلا أنها رفضت ذلك، فأنا تعجبت من وجود كيانات كبيرة تنتمى لوزارات حكومية ترفض دعم مهرجان الدولة، فى حين دعمها لمهرجانات أخرى من الممكن أن تكون أقل قيمة.

<< الشركات الراعية مرتبطة دائمًا بوجود نجوم فى المهرجان هل تضمن وجود ذلك؟

- من النجم الذى اسمه أكبر من اسم حامل الدورة الفنان عادل إمام، فحامل اسم الدورة نجم، رئيس المهرجان نجم، اللجنة العليا بها أسماء نجوم، وكذلك المكرمون أسماء كبيرة، مثل خالد الصاوى وصلاح عبدالله ورياض الخولى وغيرهم، ما الأسماء التى يريدونها أكثر من ذلك، بجانب الفنانين الذين سوف يقدمون التكريم نفسه للنجوم، والحضور وغيرها، لكن هؤلاء الشركات غير مؤمنين بدور الثقافة ولا بدور المسرح، فأنا اتصدمت من ردود الأفعال، فكنت متخيلًا أنى عندما أجلس معهم سوف يتم الاتفاق، ولكن النتيجة كانت عكس ذلك، فلم يتعاون معى إلا الشركة المتحدة من أول يوم، وقدموا كل الدعم، فلها الشكر.