شكرا لقرائتكم خبر عن 29 عاما على عرض فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى".. من أبرز أعمال الجاسوسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 29 عاما على فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى"، حيث عرض لأول مرة في 18 يوليو 1994 و الفيلم من بطولة النجمة نادية الجندى وتعد نجمة الجماهير من أشهر من قدموا أعمال الجاسوسية فى السينما المصرية فى التسعينيات.

والفيلم من بطولة نادية الجندى و حسين فهمى و أحمد مظهر و فاروق الفيشاوى و أحمد عبد العزيز و محمد مختار وتأليف بشير الديك و إخراج حسام الدين مصطفى.

ويدور الفيلم حول قصة الراقصة المشهورة حكمت فهمي التي كانت تتجسس على الجيش البريطاني لصالح القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، اقتناعًا منها أنها تساهم في تخليص مصر من الاحتلال البريطاني.

قدمت نادية مزيدًا من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة أثناء عرضها بدور العرض، مثل "مهمة في تل أبيب، حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل"، كما قدمت مسلسلات عديدة منها "مشوار امرأة، من أطلق الرصاص علي هند علام، ملكة في المنفى".

وفازت نادية الجندى بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عامًا كان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم جميلة بعام 1959، بعدها شاركت بأدوار أكبر قليلاً في أفلام مثل "الخائنة، صغيرة على الحب، مراتي مجنونة مجنونة".

وفي عام 1973 قامت ببطولة المسلسل التليفزيوني (الدوامة)، وفي العام التالي قامت بأول بطولة سينمائية لها بفيلم (بمبة كشر) والذي حققت من خلاله نجومية واسعة، شاركت بعدها في عدة أفلام حتى عام 1980 الذي قامت فيه ببطولة فيلم الباطنية والذي جعلها إحدى أهم نجمات حقبة الثمانينات، وبيعت الأفلام باسمها ولقبها نجمة الجماهير" ومن أهم أفلامها في تلك الفترة وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب.