شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام وفوازير جمعت غادة عادل ومحمد هنيدى.. آخرهم فيلم مرعى البريمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر النجمة غادة عادل من أهم النجمات المصريات التي استطاعت ان تضع اسمها فى الصفوف الأولى وسط نجمات جيلها بجمالها واتقانها فى ادائها التمثيلى، وتعيش غادة عادل انتعاشة فنية سينمائية، حيث انتهت من تصوير اكثر من فيلم خلال الفترة الماضية، ويعرض لها في موسم الصيف فيلمان هما البطة الصفراء، وفيلم مرعى البريمو مع النجم محمد هنيدى.





نجومية غادة عادل ارتبطت بنفس الوقت مع نجومية محمد هنيدى، حيث جمعتهما فوازير وفيلمان قبل مرع البريمو، فكانت البداية مع فوازير "أبيض وأسود" عام 1996، وتتناول الفوازير مجموعة من الأفلام القديمة في إطاركوميدي ساخر ويبقى السؤال المطروح أخر كل حلقة ماهو اسم الفيلم، كما قدما الثنائى غادة عادل وهنيدى جزء ثانى من الفوازير عام 1998.





الشهرة والنجومية الكبرى تحققت للنجمة غادة عادل بصحبة محمد هنيدى من خلال فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية" عما 1998، والذى حقق نجاح كبير لأغلب أبطال الفيلم وأصبحوا نجوماً في الصف الأول، فكان لهذا العمل وش السعد على صناعه، فكان هناك حالة حب كبيرة تجمعهم ظهرت من خلال عرض الفيلم على الجمهور.





تكرر التعاون بين غادة عادل ومحمد هنيدى من خلال فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000، وكان لهذا العلم استكمالاً لمشوار النجاح الذى جمع الثنائى، فقد حقق نجاحاً كبيراً نسبة للكيميا التي تجمعهما، وتدور أحداث القصة حول عماد (بلية) الذي يعمل ميكانيكي في إحدى الحارات الفقيرة، ويقع في حب فتاة ثرية تدعى (دنيا) كان قد قام بإصلاح سيارتها في إحدى المرات، لكن المشكلة أن هناك شابا آخر ينافس (بلية) على حبها، لكن هذا الشاب يطمع في ثروة أبيها فقط، لجأ هذا الشاب إلى العديد من الوسائل غير المشروعة كالغش والتزوير.





وبعد فترة غياب لأكثر من 20 عام، يجتمع الثنائى غادة عادل وهنيدى من خلال فيلم "مرعى البريمو"، والذى سيعرض في شهر أغسطس المقبل وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

فيلم مرعى البريمو بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.