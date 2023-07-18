شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصرى يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النص المسرحى للعمل الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة النص المسرحي للعمل الأول والتي أطلق عليها في الدورة السادسة عشرة اسم الكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني، تكريما وتخليدا لاسمه .

وتتكون اللجنة من الدكتور عصام الدين ابو العلا "رئيساً "، وعضوية كل من : الدكتور ايمن عبد الرحمن ( عضوا ) ، والدكتور ياسر علام ، ومقرر اللجنة خالد الطويلة، ويتسابق في تلك المسابقة حوالي ( 167 ) نصا مسرحيا بعد استبعاد النصوص غير المطابقة.

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو الجارى ويستمر حتى 14 أغسطس المقبل، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.