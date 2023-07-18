بدء فعاليات هيئة الكتاب لافتتاح المركز الثقافي بمدينة الشروق

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين لافتتاح المركز الثقافي بالشروق، التابع للهيئة الأول من نوعه بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيه، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030" بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة والاعلاميين والصحفيين.

واستقبل فريق المواهب وزير الثقافة بمقطوعة موسيقى.

واستقبلت فرقة



المركز الثقافي بالشروق صرح ثقافي جديد متسلح بأحدث المعايير لخدمة أكثر من 300 ألف نسمة من سكان مدينة الشروق لنشر المعرفة، وتشجيع الشباب على الإبداع.



صرح ثقافي جديد يُضاف إلى أصول وزارة الثقافة المصرية بعد أن تم إنشاؤه على أحدث المعايير من أجل توفير خدمات ثقافية لأكثر من 300 ألف نسمة من سكان مدينة الشروق.

المركز الثقافي بالشروق نموذج متكامل يُقدم خدمات متعددة، حيث يضم منفذًا لبيع الكتب، ومكتبة للاطلاع والاستعارة، ومركزًا لتنمية المواهب الفنية، بالتعاون مع دار الأوبرا.



معلومات عن المركز الثقافي بالشروق

صرح ثقافي جديد يُضاف لأصول وزارة الثقافة

أنشىٔ على أحدث المعايير ليقدم خدمات ثقافية لأكثر من 300 ألف نسمة بالشروق

نموذج متكامل يُوفر خدمات متعددة يضم منفذ بيع كتب، ومكتبة للاطلاع والاستعارة، ومركزًا لتنمية المواهب الفنية

المركز يأتي تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة لنشر الثقافة والمعرفة في شتى ربوع الجمهورية

يوفر إصدارات هيئة الكتاب بأسعار في متناول الجميع



يقدم ورشاً فنية للأطفال وتنمية المواهب

المركز يقام على مساحة 750 متراً مربعاً.

يشمل المركز حديقة ضخمة للجمهور تساعده على القراءة والتأمل والاطلاع.

يحتفي المركز على مدار الأيام المقبلة بإصدارات هيئة الكتاب، لنشر المعرفة، وتشجيع الشباب على الإبداع.