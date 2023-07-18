شكرا لقرائتكم خبر عن اختارت اسم عربى.. ليندسى لوهان تُرزق بمولودها الأول من زوجها الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت النجمة العالمية ليندسي لوهان مساء الاثنين، مولودها الأول من زوجها رجل الأعمال الإماراتي الأمريكي بدر الشماس في دبي، وأطلقوا عليه اسم لؤي.



لوهان وزوجها



ليندسي لوهان

ولم تعلن النجمة عن هذا الخبر السعيد عبر صفحاتها على السوشيال ميديا حتى الساعة، ولكن المتحدث الرسمي باسمها كشف عن الخبر، مؤكداً ان ليندسي تعيش حالة من السعادة الغامرة بعد استقبالها مولودها الأول من بدر.

وكذلك أعربت والدة ليندسي عن سعادة العائلة بأكملها بإستقبال إبنها الأول، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتم تداول الخبر بكثافة في الاعلام والسوشيال ميديا، متمنيين لها ولطفلها الصحة والسعادة.

يذكر ان ليندسي فاجئت الجميع بالإعلان عن حملها في شهر مارس الماضي، من خلال صورة تتضمن قطعة ملابس لمولود جديد مكتوب عليها عبارة "قريبا جداً"، ومن بعدها حرصت على استعراض حملها بصور عفوية تظهر مراحل تقدمها في الأشهر وبطنها المنتفخ، وقد كان لافتاً الاحتشام في صورها خلال فترة حملها.

وتزوجت لوهان من الشاب الإماراتي في شهر أبريل من العام الماضي، بعد قصة حب عاشتها لسنوات معه وانتقالها للعيش في دبي.