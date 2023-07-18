شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وبن أفليك يحتفلان بعيد زوجهما الأول برفقة أبنائهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلا الزوجين جنيفر لوبيز وبن أفليك، بعيد زواجهما الأول بطريقة مختلفة برفقة المقربين منهما، بداية الاحتفال كانت بتناول الثنائي وجبة الغذاء أول أمس في بيفرلي هيلز بحضور صامويل (ابن بن أفليك البالغ من العمر 11عامًا)، وإيمي وماكسيمليان (وهما توْأَما جنيفر البالغان من العمر 15عامًا)، حسبما ذكر موقع الديلي ميل .



جينفر وبن وابنائهم



جينيفر لوبيز تحتفل بعيد زوجها



جينيفر لوبيز

وظهرت جنيفر بفستان بطبعات "بيزلي"paisley باللونين الأحمر والأبيض، فيما اختارت حذاء بلاتفورم أبيض من "جوتشي"، وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وحملت حقيبة كروس من "شانيل"، كما تزينت بقلادات مكونة من طبقات.

أما بن أفليك، الذي اصطحب أفراد عائلته لتناول الطعام في سيارته الزرقاء موديل "فورد برونكو"، فظهر بقميص أبيض مزود بأزرار وبنطلون جينز داكن، فيما انتعل حذاء "أكسفورد" بنيًّا.

وظهر أطفال الزوجين بإطلالات كاجوال، حيث مال صامويل لمطابقة التيشيرت الأحمر الذي كان يرتديه مع البنطلون والحذاء الرياضي، بينما ارتدت إيمي هودي أسود نسَّقته مع شورت جينز وحذاء كونفيرس، واختار ماكسيميليان أن يظهر بملابس مماثلة، وبدوا جميعًا بمظهر أنيق متناسق.