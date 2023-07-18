شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش .. طليق الفنانة السورية يصفها بـ" البلاستيك المزيف"..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسرين طافش تصدرت محركات البحث بعدما أثار شريف شرقاوي طليق الفنانة السورية نسرين طافش الجدل بنشر كلمات ومطالبات بلهجة عنيفة لها، حيث قال من خلال القصص القصيرة علي حساب الانستجرام الخاص به إنها يجب عليها احترام خصوصيتهما بعد الطلاق، فى حين أنه عاد لإثارة الجدل بوصفها بـ "المزيفة والبلاستيك" ونشره صورة قيل إنها لحبيبته الجديدة.



طليق نسرين طافش يصفها بالبلاستيك

ونشر طليق نسرين طافش صورة لامرأة لم يكشف عن هويتها إلا أنه فى علاقة معها، مُشيرًا إلى أنها كـ الألماس، فيما قال إن علاقته السابقة كانت:"بلاستيك مزيف.. وكتب شريف شرقاوى على الصورة: عندما نترك الماضى لأنه قديم، كاذب، ومزيف (بلاستيك مزيف).. للوصول لما هو صادق وحقيقي كالألماس".



نسرين طافش وطليقها

وكانت قد أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن الدكتور شريف شرقاوى، للمرة الثانية، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "لقد تم طلاقى بشكل رسمى بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".

وتعد هذه المرة الثانية التى تنفصل فيها نسرين طافش عن شريف شرقاوى، حيث كان الانفصال الأول فى شهر سبتمبر الماضى وعادت نسرين طافش,زوج نسرين طافش,طلاق نسرين طافش,الفنانة نسرين طافش,نسرين طافش وزوجها,طليق نسرين طافش,نسرين طافش شهر العسلله بعد فترة انفصال دامت 6 أشهر كاملة.

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.