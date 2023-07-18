شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد كريستيان بيل .. قصة أدوار صنعت أسطورته فى عالم السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء 18من يوليو مع عيد ميلاد النجم الكبير كريستيان بيل ، وذلك وسط احتفاء من جمهوره ومحبيه على مستوى العالم خاصة ممن يعتبرونه أحد أيقونات هوليوود بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب خلال مسيرته الفنية عبر سلسلة من الأدوار في الأعمال الناجحة الذي يفاجىء بها جمهوره كل عام ويضيف إليه قاعدة جماهيرية أكبر.

وفي عيد ميلاد كريستيان بيل نسلط الضوء علي 3 من أبرز أدوار النجم الشهير التي ساهمت في خلق نجوميته ونيله إعجاب قطاع كبير من المعجبين حول العالم ممن ينتظروا أعماله أولاً بأول.

1/سلسلة بات مان

صنفه الكثيرون كريستيان بيل علي أنه أفضل نجم لعب دور بات مان في تاريخ تلك الشخصية بعدما قدم أداء عبقريا ضمن ثلاثية أخرجها كريستوفر نولان، ونالوا عليها إعجاب الملايين حول العالم، وبات صعباً علي محبي بات مان مشاهدة غيره في هذا الدور بعد ذلك، الأمر الذي يظهر في كم الانتقادات التي نالت بن أفليك حين لعب الشخصية عام 2016.

the machinist

ما فعله كريستيان بين خلال هذا الفيلم كان تحدي إعجازي بكل معني الكلمة، وهو الأمر الذي ظهر جلياً حيث اضطر من أجل لعب دور البطولة أن ينقص وزنه إلي 55 كيلو ليظهر بشكل غريب علي كل محبيه صعب عليهم تصديقه.

The Prestige

رائعة جديدة من روائع كريستوفر نولان وبيل حين تعاونا معاً تلك المرة عام 2006 ، .. وسحروا أعين العالم في عمل قام ببطولته كريستيان بيل وهيو جاكمان خلال صراع لعبا خلالهما دور السحرة ببراعة شديدة.