احتفالية خاصة برأس السنة الهجرية في الأوبرا.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل الأوبرا المصرية أمسية خاصة للاحتفال برأس السنة الهجرية، مع مجموعة طربية مميزة من نجوم الأوبرا، وذلك على المسرح الكبير.

موعد حفل رأس السنة الهجرية 1445

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة والنصف مساءً بمشاركة نجوم دار الأوبرا المصرية، الفنان “أحمد العمري، مصطفى النجدي، أحمد حسن”، والفنانات “آيات فاروق، أميرة أحمد، نهى حافظ”.

مع ضيوف الحفل الفنان وائل الفشني والفنان محمود هلال، بقيادة موسيقية لـ د. علاء عبدالسلام.

بجانب احتفالية لفرقة الإنشاد الديني الموسيقي العربية، الليلة، على أحد مسارح معهد الموسيقى العربية.

تأسست فرقة الإنشاد الديني على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويره فى سنة 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973. وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار فكلف اثنين من أشهر المنشدين في ذلك الوقت وهما الشيخ محمد الفيومي والشيخ عبد السميع بيومي بتحفيظ الفرقة كل ما يحفظونه من ألحان دينية لأئمة المشايخ أمثال الشيخ على محمود والشيخ إسماعيل سكر والشيخ سيد موسى والشيخ درويش الحريري وغيرهم وكلف الموسيقار الراحل عبد المنعم الحريري بوضع المقدمات واللزمات الموسيقية لهذه الأعمال حتى يتم تقديمها للجمهور في شكل عصري متطور..وقد تولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبد الحليم نويرة كل من المايسترو عبد المنعم حريري والمايسترو يسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى والمايستروعمر فرحات و والمايستروعصام عبد المنعم والمايسترو علاء عبد السلام.

الفرقة تقدم عروضها في جميع محافظات مصر

وقدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر تقريبا ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني: مهرجان موسيقى الأديان لدول حوض البحر المتوسط بمرسيليا (فرنسا) ومهرجان الغناء والمديح بالمملكة المغربية بمدينة الرباط ومهرجان الموسيقى والإنشاد ببولندا وقد حققت الفرقة نجاحا باهرا في كل هذه المهرجانات الدولية وحفلات متعددة فى عدة بلاد عربية مثل الامارات والسعودية وليبيا والمغرب وتونس وغربية مثل فرنسا وبولندا البوسنة وغيرها من البلدان.

وتعتبر فرقة الإنشاد الديني هي الفرقة الأولى بجمهورية مصر العربية المتخصصة في تقديم الأعمال والألحان الدينية التراثية والمعاصرة كما تقدم الفرقة أصواتا شابة ومدربة على الإنشاد إلى ساحة الابتهالات الدينية.