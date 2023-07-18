رفض ترافيس سكوب انتصار لرغبة المصريين .. التفاصيل الكاملة

ياسر رشاد - القاهرة - رفض حفل الرابر ترافيس سكوب شعار رفعوا المصريين خلال الساعات الماضية عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي ، وذلك بسبب السيرة السيئة لحفلات الرابرالأمريكي ترافيس سكوب ، التي تشهد حوادث غريبة، مثل وفاة الحضور بشكل مفاجئ، وإصابة بعضهم بأزمات غير مفهومة يذهبون على إثرها إلى المستشفي،لذا رفض الكثير من المصريين حفل ترافيس سكوت، الذي كان مقرر أن يكون في 27 يوليو الجاري.

أسباب رفض المصريين لحفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوب

أكدت الكثيرمن التقريرأن الرابر الأمريكي ترافيس سكوب يمارس كل طقوس الماسونية في حفلاته، ويدعم بشدة منظمة الأفروسنتريك المناهضة للهوية المصرية، والمفاجأة أن المادة الترويجية التي يستخدمها الرابر الأميريك ترافيس سكوب تحتوي على أكواد ورموز ماسونية، كما شهدت حفلاته السابقة أفعالا مخلة بالآداب، مثل ممارسة الطقوس الشيطانية والجنس، وتعاطي جميع المواد المخدرة، ومن هذا المنطلق رفض الجمهور المصري الحفل بشكل نهائي .

فبعد نجاحهم في إلغاء حفل كيفن هارت في مصر قبل أشهر، فرض مستخدمو السوشيال ميديا كلمتهم للمرة الثانية وألغوا حفل الرابر ترافيس سكوت.

نقابة الموسقيين تحسم القضية

حسمت نقابة المهن الموسيقية في مصربرئاسة الفنان مصطفي كامل القضية، حيث أصدرت النقابة بيان في وقت متأخر أمس الإثنين، بـ إلغاء ترخيص حفل المغني الأمريكي ترافيس سكوب، الذي كان مقررا إقامته في 28 يوليو بمنطقة الأهرامات بالجيزة وسط البلاد؛ لكونه يتنافى مع هوية الثقافة المصرية.

وأكدت النقابة، باعتبارها الجهة المنوطة بإصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ووزارة القوى العاملة، ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصه على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات وذلك ضمانًا وحماية لجموع الجماهير.

وعلق الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية: النقابة قررت إلغاء حفل ترافيس سكوت، كون حفلاته تتنافى مع قيم وعادات الشعب المصري".

وقال عبدالله، إن "البداية كانت بتقدم إحدى الشركات المنظمة بطلب للنقابة للحصول على التصاريح اللازمة لإقامة الحفل، وظلت النقابة تدرس الأمر حتى توصل المجلس لكل الطقوس الغريبة التي تشهدها حفلات ترافيس سكوت، والغريبة عن المجتمع المصري بأكلمه".

وتابع: "النقابة حريصة على الحفاظ على الفن الهادف والارتقاء به، بما لا يتعارض مع الأعراف والتقاليد المصرية الأصيلة، لذلك رأى مجلس النقابة إلغاء الحفل فورًا حرصًا على الصالح العام، بغض النظر عن أي عائد مادي كان سيدخل خزانة النقابة من وراء هذا الحفل"

وأشار إلى أن الشركة المنظمة سوف تسترد كل حقوقها المالية خلال الساعات المقبلة بعد الإعلان عن إلغاء الحفل