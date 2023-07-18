شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مسرحية " سيد درويش " لمحمد عادل فى موسم جديد بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود مسرحية " سيد درويش " في موسم جديد منتصف أغسطس المقبل بمسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، تزامنا مع مرور 100 عام على وفاة فنان الشعب سيد درويش.

مسرحية "سيد درويش" إخراج أشرف عزب وبطولة، لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى.

العرض يتناول السير الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثه حول المحطات الهامة في حياته ومواقفه الوطنية، وكذلك إسهاماته الفنية التى أثرى بها الفن، وأهم المتغيرات التى أدخلها إلى عالم الطرب، حيث أحدث سيد درويش نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة .