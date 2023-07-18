لأول مرة.. داليا مصطفى برفقة أبنائها في أحدث ظهور لها؛ هل يشبهونها؟! – (شاهد)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 06:50 مساءً - شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها ومتابعيها عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جديدة جمعتها بطفلين رجّح الجمهور أنهما أبنائها.

ظهرت “داليا” وهي تحتضن الطفلين بطريقة مرحة مليئة بالحب والمرح أثناء لعبهما على شاطىء البحر.

ظهور مميز لـ داليا مصطفى

تفاعل الجمهور مع هذا الظهور لـ داليا مصطفى، وأضافوا العديد من التعليقات وتمنوا لهم إجازة سعيدة، خاصة وأن داليا معروف عنها أنها تبعد حياتها الشخصية عن الإعلام والسوشيال ميديا.

يُشار أن الفنانة داليا مصطفى تزوجت مرة واحدة فقط من الفنان شريف سلامة ولديهما “سلمى” و”سليم”.

قصة حب شريف وداليا بدأت من المعهد

قصة حب كبيرة جمعت بين الفنان شريف سلامة، وزوجته الفنانة داليا مصطفى، والتي دامت أكثر من 6 أعوام، خلال دراستهما الجامعية، منذ أن كانا زميلين بالمعهد، والتي بدأت من السنة الأولى، ثم تحولت الزمالة إلى قصة حب في السنة الثانية، وكان عمرهما 17 عامًا، حيث كان صديقًا لشقيقها، لكن كانت معرفتهما سطحية.

وخلال لقائها في إحدى حلقات “برنامج معكم“، مع الاعلامية منى الشاذلي الذي يذاع على شاشة “سي بي سي”، روت داليا تفاصيل قصة زواجهما، مشيرة إلى أنها كانت خائفة جدا من فكرة الزواج رغم أنها معروفة بين عائلتها بتحمل المسؤولية.

وتمت الخطبة أثناء دراستهم في الفرقة الرابعة في المعهد، وتابعت داليا، “وفي سنة تالتة أنا سقطت عشان خاطر شريف لأن شريف في سنة تالتة مكنش له مزاج يتخرج وقال هتخرج أعمل إيه وقولت له يا حبيبي يهديك يرضيك مرضيش وسقطت في مادتين نظري عشان أعيد معاه السنة بدل ما أسيبه لوحده يعني لأنه صعب عليا”.

روت داليا مواقف من حفل زفافها، الذي جاء في عام 2004، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “القاهرة تحكي” المذاع على قناة “العربية الحدث”.

وذكرت “داليا” أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة يوم زفافها، بسبب تأخرها الشديد عن حضورها زفافها، إذا وصلت قاعة الحفل 11 إلا ثلث: “وصلت ساعتها 11 إلا تلت.. بسبب الصحفيين اللي كانوا موجودين بيصوروني وكنت مكسوفة أقولهم أمشوا.. بس عيطت بعد كدا عشان عاوزة ألحق فرحي”.

واستكملت “داليا” عن المواقف الطريفة التي شهدها حفل زفافها: “شريف بنطلونه اتقطع في آخر الفرح.. جه يقعد فاتقطع فكان عاوز الناس تمشي عشان يعرف يقوم ويمشي”، ووصفت “داليا” حفل زفافها بأنه كان أحلى يوم في حياتها.

أحدث أعمال داليا مصطفى

على جانب آخر، شاركت داليا مصطفى في رمضان 2023 في مسلسل “علاقة مشروعة” الذي تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى “Forever Drama – مها سليم” و”media Hub – سعدى جوهر”.

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