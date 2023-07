شبه بائع البطيخ.. ابنة نجم شهير تسخر من نيولوك عمرو دياب؛ لن تصدّق من هي؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 06:50 مساءً - سخرت هند سعيد صالح، من النيولوك الذي ظهر به الفنان الكبير عمرو دياب مؤخرا، خلال طرحه أحدث أغانيه.

هند سعيد صالح تسخر من شارب عمرو دياب

نشرت هند، صورة للهضبة من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقة عليها: “شباب هذا الجيل ، أرجوكم بلاش شنب بائع البطيخ ده عمرو دياب يعمل اللى هو عايزه و الموضة بتاعته تقف عنده نتفرج و نصقف و نقول هيه من بعيد رجوكم what comes from Amr Diab stays in Amr Diab و شكرا على كدة”.

وفي السياق ذاته، علق الفنان محمد علي رزق على النيولوك للهضبة عمرو دياب من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

نشر محمد صورة للنيولوك الجديد، معلقا عليه: “سارق اللوك ده من بيومي في بنات سوبر مان قرني الأصل يا هضبة”

وانقسمت آراء الجمهور، بين المؤيد والمعارض ومن ضمن هذه التعليقات: “ياجماعة بالله عليكم محدش يعملها موضة، عمرو دياب هيقلب الدنيا الفترة الجاية بسبب الشنب الغريب ده، محدش يقلده مترجعوش موضة الشنب الرفيع تاني هو انت بتكبر ولا بتصغر”.

عمرو دياب يتألق بأغاني ألبومه الجديد

ويذكر، أن تألق عمرو دياب بمجموعة أغاني طرحها في الفترة الماضية، اخرها كان أغنية قول اسمي، والتي أتت من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

عمرو دياب يطرح “يا ليل” مع ابنه عبد الله

كذلك كان قد طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية جديدة بعنوان “ياليل” بمشاركة ابنه عبد الله في أول أغنية تجمعهما.

الأغنية تمثل تجربة موسيقية جديدة، حيث يقدم الفنان عمرو دياب موسيقى عصرية مختلفة عن السائد على الساحة منذ فترة، وتجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والانجليزية حيث يغني نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الانجليزية.

وعقب ساعة فقط من طرح الأغنية على المنصات الموسيقية تصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أغنية ياليل من كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد ابراهيم، ميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

الخليج 365

الخليج 365