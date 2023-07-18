عبد الرحمن محمد في أمسية غنائية بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان عبد الرحمن محمد، لأمسيته الغنائية القادمة في السعودية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان عام الشعر العربي 2023.

موعد حفل عبد الرحمن محمد في السعودية

ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 21 من يوليو الجاري على مسرح جامعة الأميرة نورة بالرياض، وتم طرح التذاكرة عبر الموقع الإليكرتروني الخاص بها.

تفاصيل احتفالية عام الشعر العربي 2023

تطلق السعودية على العام الحالي 2023 عاماً للشعر العربي، وتحتفي من خلاله بالدور الحضاري والقيمة المحورية للشعر في الثقافة العربية، وتعزز من جانب آخر دور الجزيرة العربية وشعرائها في بناء التاريخ الأدبي والفكري للتراث العربي.



ورفع وزير الثقافة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ نظير ما تحظى به الثقافة والمثقفون من رعاية كريمة، ودعم غير محدود منح الثقافة السعودية القدرة على الاعتزاز والاحتفاء بجذورها الراسخة، وقيمها وعناصرها الثقافية الأصيلة، وتقديمها إلى العالم، في إطار «رؤية المملكة 2030»، التي جعلت من إبراز الهوية الوطنية والثقافية السعودية ضمن مستهدفاتها الطموحة.