يا ليالي.. موعد طرح ديو أحمد سعد وروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يطرح المطرب أحمد سعد أغنية "يا ليالي" التي يقدمها برفقة الفنانة روبي، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك فى تمام السادسة مساءً.

وكان نشر أحمد سعد البرومو التشويقي وعلق عليه قائلا: "استنوا "ياليالي" مع النجمة روبي يوم الثلاثاء الساعة ٦".

ويحيي النجم أحمد سعد حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء يوم 21 يوليو الجاري وذلك داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يحبها جمهوره ومنها: اختياراتي، ووسع وسع، وسايرينا يا دنيا، وإيه اليوم الحلو ده، ورايق أوي، وغيرها من أغنياته الشهيرة.

من ناحية أخري سجل الثنائي أحمد سعد وروبي ديو غنائب بعنوان "يلا يلا"، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من مونتاج الفيديو كليب.

أحمد سعد وروبي

وشوق أحمد سعد جمهوره للأغنية وقام بنشر صورة من الكليب تجمعه مع روبى وعلق عليها قائلًا: “قريبا”.

وكان طرح أحمد سعد أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، بشكل فيديو كليب، فى عيد الأضحى التى تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار، ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة عدلى القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، في حين أخرج الكليب عمر هلال.

وتواصل أحدث أغنيات الفنان أحمد سعد وتحمل اسم “اختياراتي” صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على مليون و 400 ألف مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية "اختياراتى مدمرة حياتى" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس"، الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد، والذي طرح ضمن موسم عيد الأضحى 2023.

أحمد سعد

وتقول كلماتها:" هو انا مكتوب على وشي تعالى اجرحني وامشي

طب اكلم مين يلحقني واصرفها منين معلشي

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه

مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

انا مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

كل مرة تندهلي وترميني في حضن المصيبة المصيبه ليه

مش فاتح تاني الباب دا انا كل مجايبي هباب

وازاي انا هنت عليهم ودي خلقه يا ناس تتساب

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه

اختياراتي مدمرة حيااااااتي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه

مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

كل مرة تندهلي وترميني في حضن المصيبه المصيبه ليه ".

أحمد سعد

آخر أعمال المطرب أحمد سعد

كان قدم المطرب أحمد سعد مؤخرًا، أغنية بعنوان “منستهوش”، ضمن أحداث مسلسل الأجهر للفنان عمرو سعد، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

وتقول كلمات الأغنية:" منستهوش

ولو هو فاكرني نسيت اكيد غلطان

محدش حب حد قدر علي النسيان

فراقه تعبني وكسرنيسايبلي حاجات تفكرني

واكتر حاجة وجعاني

فاكرني اني محبتهوش

واكتر حاجه وجعاني

فاكرني اني محبتهوش

دانا من بعده ايامي مبتعديش

تعبت بجد عامل فيها اني بعيش

عليا بإيه ما كان اسهلي اني انساه

مافيش من بعده حاجة اعيش عليها خلاص

وبفضل اشوف ملامحه جوه كل الناس

وبفضل اروح في كل مكان زمان روحناه

ومنستهوش

مابوحشهوش

يارب يخيب الظن اللي جوايا

ويطلع فاكر اللي عاشوا ويايا

كلامنا وضحكنا هزارنا

ماكنش في حاجة تكسرنا

بعيدنا وهو من يومها عامل انه مابيهموش

تعبت بجد عامل فيها اني بعيشعليا بإيه ما كان اسهلي اني انساه

مافيش من بعده حاجة اعيش عليها خلاص

وبفضل اشوف ملامحه جوه كل الناس

وبفضل اروح في كل مكان زمان روحناه

ومنستهوش ".