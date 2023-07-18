علي عبد الرحمن يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل "في الهوا سوا"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الممثل الشاب علي عبد الرحمن، تفاصيل مشاركته في المسلسل المصري الليبي "في الهوى سوا"، حيث قدم من خلاله شخصية شاب جامعي واجه أزمة يتعرض لها في حياته الشخصية.



وتابع عبد الرحمن ان مسلسل "في الهوا سوا" عبارة عن 15 حلقة وناقش مجموعة من القضايا في مصر وليبيا ويعمل على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين وعن إحتضان الشعبين لبعضهما في إطار إجتماعي شيق.

وأضاف علي عبد الرحمن شخصيتي في المسلسل جديدة ومختلفة، ونقلة مهمة في مشواري الفني، كل عمل أقدمه أجتهد فيه، وأنا لا أعرف ما هو العمل الذي سيمر وسيعلق مع المشاهدين، ولكني أجتهد في كل الأعمال ولدي مهمة، ولكن هناك علامات في بعض الأدوار.



في الهوا سوا" تأليف الفنان الليبي عبدالباسط الجارد بطولة: إنچي شرف، عبدالباسط الجارد، محمد عبدالجواد، شريف خير الله، ومجموعة من الممثلين من مصر وليبيا بمشاركة العديد من الوجوه الشابة.