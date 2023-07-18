موعد عرض "أبو نسب" فى السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - يصور الفنان محمد إمام مشاهده فى فيلم "أبو نسب" على قدم وساق، حتي ينتهي منه سريعًا، المقرر طرحها في شهر أغسطس المقبل، حيث يصور المخرج رامى إمام المشاهد الأخيرة من الفيلم بالتزامن مع مونتاج ومكساج المشاهد التي تم تصويرها وذلك للإنتهاء من تفاصيل الفيلم حتى يصبح جاهزاً للعرض في منتصف شهر أغسطس المقبل.

ويبدأ إمام بعدها تصوير فيلمه الجديد "الأستاذ" مع المخرج شريف عرفة الذي يعكف حاليًا على الانتهاء من كل التفاصيل وترشيح باقى الفنانين للبدء في تصويره مباشرة.

وظهر أبطال العمل من داخل كواليس تصوير الفيلم وهم في حمام السباحة وجمعت الصور كلا من النجم محمد إمام والنجمة ياسمين صبري، والفنان محمد ثروت.

أسرة أبو نسب



وكان شارك الفنان محمد إمام جمهورة بصورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "أبو نسب" المقرر طرحة قريبًا بدور العرض السينمائية، بطريقة كوميدية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

محمد إمام "بكرش":

إذْ ظهر النجم محمد إمام بـ "كرش" وعلق على الصورة قائلًا: "استنوا فورمة فيلم ابو نسب، الواحد تعب أوي علشان يوصلها.. قريبًا إن شاء الله في جميع السينمات".

يستعد النجم محمد إمام لانطلاق تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد الذي يحمل اسم أبو نسب والذي يتعاون فيه للمرة الثالثة مع النجمة ياسمين صبري.

تفاصيل فيلم أبونسب:

ينطلق تصوير الفيلم بعد فترة طويلة من التحضيرات للعمل والتعاقد مع الفنانين المقرر المشاركة في أحداثه بقيادة المخرج رامي إمام الذي يعود للسينما من جديد بعد غياب.



طرح أبو نسب فى العيد:

من المقرر طرح فيلم أبو نسب فى السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، وانتهى المخرج رامي إمام من معاينة أماكن تصوير الفيلم والديكورات الخاصة به استعدادًا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

الفنان محمد إمام

آخر أعمال محمد إمام:

كان آخر أعمال النجم محمد إمام في السينما فيلم “عمهم" والذي نافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي 2022، واستطاع أن يحقق إيرادات في شباك التذاكر تخطت مبلغ 56 مليون جنيه.

فيلم عمهم لمحمد إمام شارك فى بطولته كل من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، أيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

أبطال أبونسب:

يشارك في بطولة فيلم أبونسب برفقة النجم محمد إمام والذي يجسد خلال الفيلم شخصية طبيب بشري ويعاني من أزمة النسب ويواجه عددًا من المشكلات الاجتماعية في حياته، عدد من النجوم وهم كل من: النجمة ياسمين صبري والتي تجسد دور مدربة الحياة لايف كوتش، النجم ماجد الكدواني ويظهر خلال الأحداث بدور والد ياسمين صبري، النجمة هالة فاخر وتظهر خلال الأحداث بدور والدة محمد إمام، الفنان علاء مرسي، الفنان محمد لطفي، الفيلم من تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.