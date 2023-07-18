أحمد سلامة: "أنا نمبر وان المسرح" بالخط العريض

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفنان أحمد سلامة، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، مساء الجمعة المقبل على شاشة قناة الحياة .

ويجيب سلامة خلال الحلقة على العديد من الأسئلة الساخنة، ولماذا لم يصبح نجم شباك ضمن نجوم جيله.

وقال الفنان أحمد سلامة خلال الحلقة: بقالي سنين مشتركتش في عمل.. كنت هعمل مسلسل مع منى زكي واتأجل.

تصريحات الفنان أحمد سلامة في برنامج بالخط العريض

كما رد سلامة خلال حلقة برنامج بالخط العريض، على الانتقادات التي توجه أحيانا لابنته سارة سلامة.



وحسم أحمد سلامة خلال الحلقة الجديدة من البرنامج بعض الأقاويل بأن أعضاء النقابة يستفيدون من العمل في بعض الأعمال نتيجة مناصبهم، وكشف في الحلقة مفاجأة بأنه يعول ٩ أبناء منهم ٧ بنات وولدين.

وقال سلامة أيضا: أكاد أكون نمرة واحد في المسرح.. محدش مختلف على إن أحمد سلامة ممثل كويس.

يذاع برنامج "بالخط العريض" مع إيمان أبوطالب على شاشة الحياة، الجمعة الثامنة مساءً.

