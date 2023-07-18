رئيس هيئة الكتاب: "الشروق مركز للإشعاع الثقافي وبيع الكتب بأسعار تناسب الجميع"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن مركز الشروق الثقافى يُعد مركزًا للإشعاع الثقافي في المنطقة، موضحة أن المركز سيقدم الخدمات الثقافية إلى جانب بيع الكتب بأسعار تناسب جميع الشرائح المجتمعية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المركز الثقافي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، بمدينة الشروق، في إطار احتفالات وزارة الثقافة، بالذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو، بحضور الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، ولفيف من القيادات ووسائل الإعلام.

وأضاف أن افتتاح المركز يأتي تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة، لنشر الثقافة والمعرفة في شتى ربوع الجمهورية، وحرصًا من الهيئة على إقامة منافذ بيع للكتاب بمختلف محافظات مصر، لتوفير إصداراتها بأسعار في متناول الجميع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030"، لنشر الثقافة والمعرفة.

وأشار الدكتور أحمد بهي الدين إلى أن المركز يضم قاعة ندوات وفعاليات، وقاعة حاسب آلي، وقاعة أنشطة للطفل، وقاعة لكتاب الطفل، ومجهز لتقديم خدمات الكتب الرقمية والصوتية، إلى جانب البرامج التدريبية في الفنون والإبداع.

وأوضح رئيس هيئة الكتاب أن المركز سيشهد الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار الأيام المقبلة، والتي تضم ندوات ولقاءات فكرية، إلى جانب الكثير من الورش الفنية للأطفال، من خلال مركز تنمية المواهب، التابع لدار الأوبرا لخدمة أبناء وأهالي مدينة الشروق.



معلومات عن المركز الثقافي بالشروق:

المركز يتكون من قاعة مسرح، وقاعة ندوات وفعاليات، وقاعة حاسب آلي، وقاعة أنشطة للطفل، وقاعة لكتاب الطفل، قاعة اطلاع للكبار، قاعة باليه إلى جانب منفذ بيع كتب، ومركز لتنمية المواهب بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

وتضمن الافتتاح، فقرة عزف وغناء لمواهب مركز التنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، إلى جانب تفقد محتويات المركز وقاعاته.

